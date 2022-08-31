　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」　網朝聖笑了

▲廖老大飲料店攤車。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲廖老大飲料店攤車。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後，話題輿論不斷，原本迅速開展了531間加盟店，怎料短短4個月只剩120間，昨晚有網友在街頭看到「廖老大飲料店2.0」，不僅感慨「連路邊都倒就搞笑了」、「我以為賣楊桃汁」。

廖老大近日開直播大吐苦水，表示原本加盟店531間，收了1億8千多萬加盟金，如今剩下120間，他也退回1億4000多萬的加盟金，結果還有加盟主另創群組，把他嫌到臭屎，氣得他揚言喊告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在「爆廢公社」轉發照片，戲稱這是「廖老大茶飲連鎖2.0」，只見這位老闆是以攤車形式加盟，在新北市新莊區五工二路街頭販售，黃色招牌加燈光相當顯眼。

翻開廖老大當初公布的加盟指引，除了店面外，夜市攤販、路邊餐車皆可，而加盟金為36萬元；另外加盟者每個月須繳3000元，給總公司作為慈善捐款，各分店需懸掛「營利10％捐贈慈善單位」布條，以利正面形象。

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大飲料旗艦店當初風光開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

畫面掀起熱烈討論，網友們紛紛笑虧，「沒資金虧的店家會先收掉一半以上，都以為打著廖老大的熱度就穩賺不賠的心態」、「低配版嗎」、「一群傻韭菜」、「我都覺得神奇！一堆加盟店掛紅布條，盈餘10%做公益，生意卻是門可羅雀、乏人問津，店租都不一定能賺回來了，哪有什麼盈餘啊」、「這樣賠比較少」、「大ㄟ青仔50」。

不過，也有人認同表示，「這個算是裡面算有腦的，頂多損失40，開店的都破百」、「很好啊，有生意頭腦」、「好像有說過可以用攤販車營業」、「夜市版讚」、「好可愛，很特別，這推去夜市、菜市場應該不錯」。

▲▼廖老大飲料店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅攝）

▲廖老大自爆，不少加盟店有問題。（圖／記者許權毅攝）

另外，還有網友不禁感慨，「對一些認真的加盟主來說真的很可憐。被老鼠屎拖累就算了，結果總部廖老大還公開說，自己家的茶飲品管不佳，被自己人捅兩刀。」

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►CLINIQUE倩碧水磁場「100H保濕凝膠」　200ml下殺1520元

►暑假爽玩但不能曬黑阿！妹子們激推「金鑽高效防曬露」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

ET快訊
快訊／日本首相宣布：重新開放非團客入境
快訊／富邦樂天達成交易！　球員2換2
捷運目睹1幕！他用3站空檔速寫　8千人淚讚最美視角
軒嵐諾升級「猛烈颱風」！　沖繩強風狂襲畫面曝
快訊／抓到了！不爽太魯閣號退出西部「嗆臥軌」　警戒備逮人
快訊／32歲女星猝逝！4月前剛訂婚　才奪坎城最大獎
空軍女主播31歲病逝！「紅斑性狼瘡」攻擊全身5器官　症狀曝
上《傳說對決》找獵物！渣男誘騙14女拍裸照、逼視訊自慰
他天天喝檸檬水！啵一聲肚子爆痛　醫驚：腸子破到肝臟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／本土重返3萬大關！次世代莫德納審查狀況　指揮中心14:00說明

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」　網朝聖笑了

捷運目睹天使夥伴依偎　他用3站空檔速寫！8千人淚讚最美視角

中秋節LINE貼圖來了！「隱藏超萌7款」馬來貘、87小兔快下載

美強銷波音787「華航全埋單」　交長：過去就評估選這機種、沒壓力

大陸學校傳「禁讀龍應台所有書」整理封存！她霸氣喊：是我的光榮

軒嵐諾強風場更大！專家曝1前提「週五恐發海警」　今晚起迎雨彈

軒嵐諾南偏　最新各國模擬路徑「有2條登陸」

綜合飯塞滿2個便當盒只要100元！　2.4萬人跪求地址

神接隊友傳球！他金剛腿踢完下秒「全場笑歪腰」　影片讓千人重播

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

苦等「遲到慣犯」2hrs爆氣　正妹從此逼自己也遲到XD

快訊／本土重返3萬大關！次世代莫德納審查狀況　指揮中心14:00說明

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」　網朝聖笑了

捷運目睹天使夥伴依偎　他用3站空檔速寫！8千人淚讚最美視角

中秋節LINE貼圖來了！「隱藏超萌7款」馬來貘、87小兔快下載

美強銷波音787「華航全埋單」　交長：過去就評估選這機種、沒壓力

大陸學校傳「禁讀龍應台所有書」整理封存！她霸氣喊：是我的光榮

軒嵐諾強風場更大！專家曝1前提「週五恐發海警」　今晚起迎雨彈

軒嵐諾南偏　最新各國模擬路徑「有2條登陸」

綜合飯塞滿2個便當盒只要100元！　2.4萬人跪求地址

神接隊友傳球！他金剛腿踢完下秒「全場笑歪腰」　影片讓千人重播

愛妻出車禍快不行了！他崩潰趕路…全身抽搐悲喊：要等我啊

7月景氣燈號續亮黃藍燈　台經院：製造業景氣仍衰退

賴清德首站輔選挑新北！　侯友宜：跟市民緊緊在一起才是該做的

快訊／日本首相宣布：重新開放非團客入境

金高銀新造型「香奈兒黑白配」洩女神比例！　毛衣寬褲自帶高級感

快訊／本土重返3萬大關！次世代莫德納審查狀況　指揮中心14:00說明

蘋果秋季發表會倒數計時　這些新品值得期待

快訊／富邦樂天達成交易！楊晉豪、楊彬換王躍霖、林澤彬

汎銓每股100元掛牌上市　早盤股價強勁、大漲23.5%

「反腐悍將」廈門人大常委主任被移送　搞權色交易成虎年落馬第三虎

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

生活熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

他駭入「防疫補助」詐騙網站！刪3000人銀行帳密

軒嵐諾北上關鍵時間曝　1情況暴風圈掠過陸地

梅花將生成被軒嵐諾吃掉　晚起變天1情況發警報

鄭明典貼1圖：軒嵐諾接近台灣

強颱「軒嵐諾」來襲！雨最大時間點曝

藤原效應！軒嵐諾轉強颱恐2天吞掉梅花

洗臉洗到水檯炸開！　網揪這東西竟是禍首

交往15年　她開刀住院男友只回1句話

學妹低胸「炸出雙球」參加迎新！他見學長1舉動笑了

米其林重甩台南一巴掌！5項評比條件曝光　網點落選關鍵

更多熱門

相關新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後，話題輿論不斷，他近日再開直播砲轟，原本加盟店531間，收了1億8千多萬加盟金，如今加盟店只剩120間，他也退了1億4000千多萬的加盟金回去，結果還有加盟主另創群組「把我嫌到臭屎」讓他氣炸。對此，前桃園市議員王浩宇則不領情吐槽，「廖老大，就是你的問題啦！ 我不客氣的說。」

王浩宇挺廖老大！喊「阿娘喂」送除臭襪

王浩宇挺廖老大！喊「阿娘喂」送除臭襪

批廖老大飲料難喝！王浩宇曝遭恐嚇：對方道歉了

批廖老大飲料難喝！王浩宇曝遭恐嚇：對方道歉了

廖老大將開鍘！分店被記3大過取消加盟權

廖老大將開鍘！分店被記3大過取消加盟權

裝潢半年卻掛售！　酸菜魚餐廳因為「機車」不開了

裝潢半年卻掛售！　酸菜魚餐廳因為「機車」不開了

關鍵字：

廖老大飲料店2.0廖老大飲料店廖老大阿娘喂攤車加盟店加盟

讀者迴響

熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

網紅鳳梨親弟是高顏值學霸！網友讚：不輸韓星

快訊／台中救護車被撞飛3傷！隨車女護理師送醫

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面