411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」　網朝聖笑了

▲廖老大飲料店攤車。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後，話題輿論不斷，原本迅速開展了531間加盟店，怎料短短4個月只剩120間，昨晚有網友在街頭看到「廖老大飲料店2.0」，不僅感慨「連路邊都倒就搞笑了」、「我以為賣楊桃汁」。

廖老大近日開直播大吐苦水，表示原本加盟店531間，收了1億8千多萬加盟金，如今剩下120間，他也退回1億4000多萬的加盟金，結果還有加盟主另創群組，把他嫌到臭屎，氣得他揚言喊告。

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一名網友在「爆廢公社」轉發照片，戲稱這是「廖老大茶飲連鎖2.0」，只見這位老闆是以攤車形式加盟，在新北市新莊區五工二路街頭販售，黃色招牌加燈光相當顯眼。

翻開廖老大當初公布的加盟指引，除了店面外，夜市攤販、路邊餐車皆可，而加盟金為36萬元；另外加盟者每個月須繳3000元，給總公司作為慈善捐款，各分店需懸掛「營利10％捐贈慈善單位」布條，以利正面形象。

▲廖老大飲料旗艦店當初風光開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

畫面掀起熱烈討論，網友們紛紛笑虧，「沒資金虧的店家會先收掉一半以上，都以為打著廖老大的熱度就穩賺不賠的心態」、「低配版嗎」、「一群傻韭菜」、「我都覺得神奇！一堆加盟店掛紅布條，盈餘10%做公益，生意卻是門可羅雀、乏人問津，店租都不一定能賺回來了，哪有什麼盈餘啊」、「這樣賠比較少」、「大ㄟ青仔50」。

不過，也有人認同表示，「這個算是裡面算有腦的，頂多損失40，開店的都破百」、「很好啊，有生意頭腦」、「好像有說過可以用攤販車營業」、「夜市版讚」、「好可愛，很特別，這推去夜市、菜市場應該不錯」。

▲廖老大自爆，不少加盟店有問題。（圖／記者許權毅攝）

另外，還有網友不禁感慨，「對一些認真的加盟主來說真的很可憐。被老鼠屎拖累就算了，結果總部廖老大還公開說，自己家的茶飲品管不佳，被自己人捅兩刀。」

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