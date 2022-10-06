　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

▲▼準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶。（圖／翻攝微博）

▲女子成功受孕後，老公開始出現孕吐的情況。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸湖南省長沙市一名女子近日做試管成功，保胎階段時丈夫竟突然出現孕吐的情況，讓她邊吃東西邊笑出來，覺得肚中的寶寶太貼心，將孕吐分給爸爸分擔，直呼「謝謝寶寶」。

綜合陸媒報導，該名女子進行試管嬰兒後胚胎順利著床，因此待在醫院內進行14天的保胎，沒想到老公突然出現孕吐的情況，且症狀維持10多天，讓她看得又好笑又心疼，也將這段過程拍下PO網。

女子表示，肚中的寶寶可能知道媽媽懷孕辛苦，便將孕吐的部份分給爸爸，認為寶寶未來一定很貼心，「謝謝你」。此外，老公孕吐的情況也在10多天後有陸續改善。

▲▼準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶。（圖／翻攝微博）

▲女子的食慾未受到影響。（圖／翻攝微博）

網友看完紛紛留言，「好像是因為過於緊張導致的」、「我只說一句啊，哥們吐著吐著就習慣了~撐著點」、「老婆懷孕時，我跟他一樣也在嘔吐，我老婆一點事也沒有，想吃什麼就吃什麼，我還特別喜歡吃酸的，連檸檬都不覺得酸」、「我懷孕的時候也是，我老公晨吐3個月」、「懷老大時，我老公也孕吐，快把我逗死了」、「我也想要這樣的老公，可以同甘共苦」。

據悉，現在醫學研究中，將此現象命名為「擬娩症候群」（Couvade Syndrome），男性患者會在妻子懷孕前後3個月出現噁心想吐、腰痠背痛等狀態，也會出現焦慮、失眠及緊張等心理狀態，感受到懷孕的痛苦，但目前「擬娩症候群」未被視為是疾病，成因仍不明確。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
2女1男屋內苦讀　她睡醒驚呼「夢到被鬼抓」男同學秒嚇到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

兒外出打工19年沒消息　竟是「躺在家中後院」

2嫩妹探秘境…懸掛「400公尺高崖壁上」腿軟受困！警消衝現場救人

結婚禮金「只收紅包袋一角」！網見這習俗超羨慕：快立法推廣

貴州20多名留守兒童「擺拍餵豬」 「應付作業、假家長」陸網戰翻

快訊／香港知名作家李怡今晨在台灣逝世　享壽87歲

20大前新疆疫情升溫！烏魯木齊封城禁止市民離開　暫停離疆列車

法美奧3學者獲諾貝爾物理學獎　陸院士：也有中國科學家的貢獻

剛解封不久又現疫情！三亞宣布全員核酸　要求遊客避免外出活動

司馬遷筆下「神秘古滇國」遺址新發現　丞相官印封泥出土

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

機車放濕內褲遭獼猴打劫　拿走前偷聞...他笑：衝啥毀

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

兒外出打工19年沒消息　竟是「躺在家中後院」

2嫩妹探秘境…懸掛「400公尺高崖壁上」腿軟受困！警消衝現場救人

結婚禮金「只收紅包袋一角」！網見這習俗超羨慕：快立法推廣

貴州20多名留守兒童「擺拍餵豬」 「應付作業、假家長」陸網戰翻

快訊／香港知名作家李怡今晨在台灣逝世　享壽87歲

20大前新疆疫情升溫！烏魯木齊封城禁止市民離開　暫停離疆列車

法美奧3學者獲諾貝爾物理學獎　陸院士：也有中國科學家的貢獻

剛解封不久又現疫情！三亞宣布全員核酸　要求遊客避免外出活動

司馬遷筆下「神秘古滇國」遺址新發現　丞相官印封泥出土

準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

俄正式併吞烏克蘭國土　美再供6.25億美元軍援

HyperX推二代Stinger 2電競耳機　輕量300g搭50mm驅動單體

台北女子圖鑑》台北的絢爛與殘忍教會我的事（下）

台北女子圖鑑》台北的絢爛與殘忍教會我的事（上）

11歲罕病小妹妹懇求「孤兒藥」！有藥卻無法用　健保署解釋了

季辛吉：俄羅斯戰事失利　中國會調整與美關係

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！　騎機車上班車禍肩脫臼

紐時：防共軍犯台　美計劃將台灣變成龐大武器庫

「電眼女神」千芮加入！　領航猿甜美女團再升級

iPhone14偵測車禍報案　 警到場「車上6人全慘死」

大陸熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

重慶路面瞬間塌陷變巨型黑洞　多人慘墜入化糞池

2嫩妹登山探秘境…懸掛400公尺高崖壁上受困

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

禮金「只收紅包袋一角」！網羨慕：快立法推廣

香港知名作家李怡今晨在台灣逝世　享壽87歲

23歲網紅塔式起重機墜亡！疑踩空LIVE影片曝

司馬遷筆下「神秘古滇國」遺址新發現 丞相官印封泥出土

女兒要回家！爸站路邊緊盯路口到天黑

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

男女學生校內雙人瑜珈！同學嗨翻圍觀

準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來

更多熱門

相關新聞

玄彬首談準爸爸心情

玄彬首談準爸爸心情

玄彬與孫藝珍在2022年3月正式成為夫妻，6月份宣布即將迎接新生命到來，再次獲得全球粉絲關注！

人妻懷孕5週　「1原因」想隱瞞婆家

人妻懷孕5週　「1原因」想隱瞞婆家

準爸爸練習「包寶寶」　汪任擺布

準爸爸練習「包寶寶」　汪任擺布

孕媽備註「不要火鍋料」　店家1舉動...萬人喊吃爆

孕媽備註「不要火鍋料」　店家1舉動...萬人喊吃爆

準爸爸陪產4大好處！做好這些準備免驚

準爸爸陪產4大好處！做好這些準備免驚

關鍵字：

準爸爸孕吐擬娩症候群

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

原子少年小孩「演藝圈前輩不挺了」：先學做人

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

快訊／中友百貨電梯「15F直墜B5」！民眾目睹嚇傻

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

即／3縣市大雨特報！東北風挾雨彈連炸5天

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

14天沒大便她肚子痛炸！醫一照「全塞死要爆了」：已末期

吳慷仁拍戲遭「虎頭蜂攻擊」緊急送醫

原子少年20歲成員爆「爛醉撲倒網美」！

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

原子少年小孩酒後亂性「家人也在場」！

更多

最夯影音

更多
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西
女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面