準爸爸「狂孕吐10天」　她開心狂吃看到笑出來：謝謝寶寶

▲女子成功受孕後，老公開始出現孕吐的情況。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸湖南省長沙市一名女子近日做試管成功，保胎階段時丈夫竟突然出現孕吐的情況，讓她邊吃東西邊笑出來，覺得肚中的寶寶太貼心，將孕吐分給爸爸分擔，直呼「謝謝寶寶」。

綜合陸媒報導，該名女子進行試管嬰兒後胚胎順利著床，因此待在醫院內進行14天的保胎，沒想到老公突然出現孕吐的情況，且症狀維持10多天，讓她看得又好笑又心疼，也將這段過程拍下PO網。

女子表示，肚中的寶寶可能知道媽媽懷孕辛苦，便將孕吐的部份分給爸爸，認為寶寶未來一定很貼心，「謝謝你」。此外，老公孕吐的情況也在10多天後有陸續改善。

▲女子的食慾未受到影響。（圖／翻攝微博）



網友看完紛紛留言，「好像是因為過於緊張導致的」、「我只說一句啊，哥們吐著吐著就習慣了~撐著點」、「老婆懷孕時，我跟他一樣也在嘔吐，我老婆一點事也沒有，想吃什麼就吃什麼，我還特別喜歡吃酸的，連檸檬都不覺得酸」、「我懷孕的時候也是，我老公晨吐3個月」、「懷老大時，我老公也孕吐，快把我逗死了」、「我也想要這樣的老公，可以同甘共苦」。

據悉，現在醫學研究中，將此現象命名為「擬娩症候群」（Couvade Syndrome），男性患者會在妻子懷孕前後3個月出現噁心想吐、腰痠背痛等狀態，也會出現焦慮、失眠及緊張等心理狀態，感受到懷孕的痛苦，但目前「擬娩症候群」未被視為是疾病，成因仍不明確。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完