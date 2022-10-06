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下半年吸睛雙展演！FUTURE VISION LAB＋聲徜音樂節「沉浸式體驗」展覽迷必衝

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲臺灣當代文化實驗場（C-LAB）即日起推出「2022聲徜音樂節」和實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2022」雙展演！（圖／臺灣當代文化實驗場提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

如果曾經被日本知名的teamLab光影互動藝術給震攝過，或曾經在華山沉浸在《聲音的建築展》中，那麼，絕對沒有理由錯過位於舊空總的「臺灣當代文化實驗場（C-LAB）」即日起開展的「2022聲徜音樂節」以及實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2022」！

乍看這兩檔展演名，或許很難想像它們的呈現方式與作品內容。不過，簡單來說，這個雙展演計畫就是將科技多媒體結合當代藝術，進行一場場跨領域的實驗展演。在「2022聲徜音樂節」中，可以在沉浸式的音樂饗宴中，發現原來音樂不是只有歌曲、演奏會等形式，而是也能結合視覺創作，帶來全然不同的玩法與聆聽體驗。而在「FUTURE VISION LAB 2022」宛如洞穴的全沉浸式影音體驗空間「DOME」裡，觀眾也能在更身歷其境的感官體驗中，邊享受創新的影像手法，邊驚嘆科技如何讓藝術家們的創意再度拓展到全新高度！

對於C-LAB持續推動的創新計畫，臺灣生活美學基金會執行長謝翠玉在10/4（二）聯合記者會致詞時表示 ，「科技媒體實驗平台旗下的『聲響實驗室』和『FUTURE VISION LAB』是C-LAB的實驗『雙引擎』，也是當代藝術與科技藝術創作的關鍵核心，每年藉由實際作品呈現，除了豐富的創作量能，也逐步走入各館所及人群，在藝術上帶來突破性創作！」C-LAB曾與台北、桃園、台中、高雄和花蓮的各館所合作，甚至在各地電影節等大型活動也不缺席，積極以滿滿的創作能量，擴充每個人對於藝術的無限想像。

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲▼「文化部文創發展司」司長江清松、「臺灣生活美學基金會」執行長謝翠玉與「FUTURE VISION LAB 2022（上圖）」、「2022聲徜音樂節（下圖）」參與創作的藝術家群。

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

2022聲徜音樂節——多元樂種跨域呈現，與民眾發掘聲音的樂趣！

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲「2022聲徜音樂節」即日起～10/23登場。

即日起～10/23登場的「2022聲徜音樂節」，雖然僅橫跨2個週末，但多達14檔多元樂種及展演形式的節目，要讓參加的民眾深刻體會，何謂多元樂種跨域呈現，從當代音樂聲響又能聽出哪些聲音的形態與表情，進而發掘聲音的樂趣！

C-LAB科技媒體實驗平台主任黃意芝說明，C-LAB設計了多個聲場，每個聲場都是因應該場地規劃設計。像是其中的「立體聲場」，一個空間就配備了49個喇叭，因此能做到49.4聲道的設計呈現，就如顯微鏡或放大鏡的效果般，聲音的細緻度將大幅提升，要帶給民眾前所未有的聆聽體驗！

而在這次14檔節目中，其實共有50多組作品，每一組都是由臺灣、日本、法國、義大利、德國、瑞士、摩洛哥、美國的作曲家、演奏家、藝術家、聲響工程人員等共同協力而成。近期因疫情趨緩，C-LAB長期合作的法國聲響與音樂研究統合中心（IRCAM），今年也將參與盛會，除了來到現場與臺灣製作團隊交流，也會為作品進行現地聲場設計與調校，對於民眾來說也是相當難得的體驗機會。

本屆音樂節的節目，分別於C-LAB園區四個室內展演空間、戶外西草坪以及臺北表演藝術中心舉行。其中不可錯過的是，原本「那娜擊樂二重奏」在2021年於戶外首演臺灣作曲家陳家輝《微不可察的擾動》、楊祖垚《主題標籤後記II》的創作，今年特別移至「立體聲場」以49.4聲道重新演繹，除了帶來更細緻的音樂細部結構與音色層次色彩，這兩首作品也重新結合動態影像，透過視覺帶來有別於去年版本的全新感受。

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲▼10/14～10/16連續三晚，C-LAB戶外西草坪的舞台也將有「百合花」、「荷爾蒙少年」與聲音藝術家徐嘉駿、「我是機車少女」及「雷擎」等獨立樂團演出！

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

10/14～10/16連續三晚，C-LAB戶外西草坪的舞台也將有「百合花」、「荷爾蒙少年」與聲音藝術家徐嘉駿、「我是機車少女」及「雷擎」等獨立樂團演出！雖然是戶外空間，但仍然特別規劃四聲道環繞立場聲場環境，這在戶外演出來說相當少見，每組樂團帶來的精選作品，也都為本次活動重新混音並進行聲場設計，就如音樂節中的每一組作品一樣，幾乎是僅此一次的獨家呈獻，更是樂迷不可錯過的現場演出！

FUTURE VISION LAB 2022——進入DOME，享受全面沉浸的感官體驗！

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲全沉浸式影音體驗空間「DOME」。

今年邁入第三年的「FUTURE VISION LAB 2022」，自10/8～12/4將推出15檔節目和兩場推廣講座及工作坊，備受期待的影像作品，一樣是由在園區架設的直徑12米半球形穹頂構築——全沉浸式影音體驗空間「DOME」，為民眾帶來意想不到的廣闊視野！

C-LAB科技媒體實驗平台主任蔡奇宏表示，這兩年在「FUTURE VISION LAB」實驗展演計畫的推動下，累積了許多國內年輕藝術家為「DOME」設計影像作品。「FUTURE VISION LAB」以探索科技媒體的視覺極限為目標，截至目前共累積28檔作品播映、近兩萬觀賞人次，而且這個展演空間甚至可以移動巡迴！今年初「DOME」就首次前往「2022台灣燈會在高雄」巡演，現場看過的民眾都驚呼不斷。在本屆「FUTURE VISION LAB 2022」揭開序幕時，「DOME」也經過了全新升級，球體薄膜首次採用不透光遮黑材質，能降低外部光害影響，因此播映時間可提早、場次也可增加，成像品質總運算解析也達到18K，讓舊觀眾有感升級、新觀眾也會驚豔全面沉浸的感官體驗！

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲▼全面升級後的「DOME」，成像品質總運算解析可達18K，讓民眾體驗全面沉浸的感官效果！

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

今年的「FUTURE VISION LAB 2022」，再次徵選八件來自國內外的作品。從入選作品的創作概念與內容描述，可觀察到創作者除了用視覺語彙轉譯抽象感知外，也嘗試在作品中帶入自身對社會與自然的議題關照。

像是去年製作開場影像的「玖格設計」團隊，今年以入選作品《燃》，將舞蹈肢體動能及音場波動轉化為視覺化的粒子波動，以大自然元素做為各段落的創作概念，探索人類與自然的連結。XTRUX與晟SHENG共同創作的《觀》，藉由對民間信仰「觀落陰」的想像，讓觀眾如同身處現場。影像創作者張簡長倫歷時兩年半的藝術創作計畫《角鯨之殤》，以獨角鯨代表人類死亡的象徵意涵，並探討北極居民面對環境變遷的鄉痛（Solastalgia）。陳昱榮的《動態界域——異質褶積》，則是取材自臺灣自然環境山川沉積所累積紋理的「皺摺」，藉此帶領觀眾經驗生命中未曾消逝的風景。戴吉賢的《烏邦》視覺震撼感十足，他的手法是將真實的石化工廠透過絢爛視覺效果呈現，從中探問人類面對利益引誘的衝突、矛盾的交錯呼應。

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲張簡長倫《角鯨之殤》。

▲▼ 空總,臺灣當代文化實驗場,聲徜音樂節,FUTURE VISION LAB,DOME,沉浸式。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲戴吉賢《烏邦》。

然而，蔡奇宏也說明，這個實驗展演計畫不希望只提供單純的影像演出，更希望能讓影像表演、創作者與觀眾產生互動。像是深受親子觀眾喜愛的科技藝術互動劇場「移動故事屋」，就特別將兒童藝術與科技互動做為結合，以包圍觀眾的沉浸式動畫為演出主軸，帶領親子觀眾一起進入聲光效果十足的創新劇場互動體驗！有興趣以更深入的方式嘗試影像實驗的民眾，也相當推薦報名此次的工作坊，活動預計會讓民眾將360度全景相機拍攝到的畫面投影在DOME中，實際體會創作的樂趣與成就感！

2022聲徜音樂節
展期｜2022/10/05（三）～10/23（日）
地點｜C-LAB 臺灣聲響實驗室立體聲場、聯合餐廳展演空間1樓、聯合餐廳展演空間灰盒子、中正堂展演空間、西草坪；臺北表演藝術中心

FUTURE VISION LAB 2022
展期｜2022/10/08（六）～12/04（日）
地點｜C-LAB 圖書館前廣場
展演期間將於每個週末呈現不同的作品內容，活動需事前於線上報名，更多節目資訊與報名方式，請上C-LAB官網（http://clab.org.tw）查詢。

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