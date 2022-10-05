酒醉肉身攔車嚇壞女童「名醫遭起底」　曾幫林志玲、柯林頓看診

▲知名家醫科名醫林青榖酒後失控，在基隆路肉身攔車。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

擔任台北市知名家醫診所院長林青榖（50歲），遭控在本月1日晚間7時許，疑似不滿蔡姓女子（30歲）鳴按喇叭，以用肉身攔車不讓其離去，還不斷大聲咆嘯要對方下車，甚至舉起腳踏車威嚇。由於當時蔡女車上還載著女兒，擔心安危連忙報警處理，而警方獲報後到場，當場依妨害自由現行犯將他逮捕，並發現林男酒測值高達0.57 mg/L，全案訊後依法送辦。

根據曝光的行車紀錄器，林男騎腳踏車從內線車道，突然變換車道，遭後方的蔡女鳴按喇叭後，竟突然情緒失控，大聲飆罵，「按我喇叭，你給我下來！」、「妳叭我什麼，下來！」由於當時蔡女開車載著女兒，擔心惹禍上身，因此準備掉頭離開。豈料林男還不死心，竟扛起腳踏車肉身攔車，不斷叫囂要蔡女下車理論。

蔡女隨即報警處理，而據了解，林男是台北市知名家醫診所的院長，曾經上過多次節目，連藝人「林志玲」都曾是他的患者，還是美國前總統柯林頓訪台時的隨行醫師。如今酒後失態攔車，恐有損螢幕上的專業形象，對此，林青榖不願意多談，僅透過護理師表示，「已經在處理中，不願意說明」。

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