　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男星遭控「違停」害女外送員骨裂　囂張嗆：撞我特斯拉還敢告

圖、文／CTWANT

參加選秀比賽「偶像練習生」出道的許凱皓最近頻頻出現在綜藝節目，同時還經營個人YouTube頻道，是近年火紅的小鮮肉偶像，但卻有女外送員出面控訴，許凱皓在去年4月開車違規迴轉且違停在慢車道，致女外送員閃避不及撞上，造成她右膝粉碎性骨折、右腳趾多處開放性骨折，但許凱皓等人在調解時卻以言語霸凌，甚至強勢要求對方同意其分17期償還40萬元的和解金。

▲▼男星肇禍欠帳1／許凱皓違停害女外送員骨裂　囂張嗆「撞我特斯拉還敢告」。（圖／週刊王提供）

▲許凱皓在2014年參加《大學生了沒》，因為帥氣長相而被發掘成為明星，但去年卻因為違規停車，害女外送員慘撞。（圖／CTWANT提供，下同）

上月29日下午3時許，林姓女外送員拖著蹣跚的步伐，在丈夫的攙扶下現身，不但跛腳行動不便，就連上下樓梯都需要人攙扶，不難看出一年前事故所造成的傷勢至今仍未痊癒，且嚴重影響林女的日常起居。

▲▼男星肇禍欠帳1／許凱皓違停害女外送員骨裂　囂張嗆「撞我特斯拉還敢告」。（圖／週刊王提供）

▲事故造成女外送員右膝粉碎性骨折、右腳腳趾開放性骨折，經過多次手術，如今還無法正常行走。

「那天晚上，我正要送餐到台北市，經過民生東路時，他把他的特斯拉停在慢車道，也沒有閃燈，車子是熄火的狀態，我閃不過就撞上去了，他出現後只跟我要電話，並說：『因為你撞上我的特斯拉，後續會有人跟妳聯繫賠償的事』，他當下沒有關心我有無受傷，反而是路人幫我把機車扶正。」林女說。

本刊調查，去年4月19日深夜23時許，許凱皓開著他的白色model 3特斯拉行駛在台北市民生東路時違規迴轉，還將車輛違規停在民生東路58號前的慢車道上，這時林女在送餐途中行經此處，由於天色昏暗，根本沒看清楚慢車道上有特斯拉，等看到車尾時卻已來不及煞停迎面撞了上去。

巨大的撞擊聲響驚動附近路人上前查看，許凱皓看到愛車被撞後也湊上前查看，並留下林女電話，以便事後賠償事宜，絲毫沒察覺是因為自己違規的行徑才導致車禍發生。「明明就是他違規，一開始他們（許凱皓父親、經紀人）在和解時還酸言酸語罵我『是你撞特斯拉的，還敢告』。」林女說。

據了解，林女現年53歲，和丈夫育有一名子女，林女靠著跑美食外送賺外快養家，但發生車禍後，下半身因為多處骨折，需要經過多次開刀治療，身上留下醜陋疤痕，還得持續復健，從去年4月事故發生後到今年年初都沒有工作收入。

同時，當林女與許凱皓調解時還發現許凱皓並未替車輛投保強制險，且法院認定許凱皓的特斯拉違停需負全部肇責，因此許凱皓被依過失傷害罪起訴，他和林女以40萬元進行和解，且要求分期17期償還，但卻遭到法官駁回，認為賠償時間太長，若不縮短繳款時間就要判緩刑，然而許凱皓一方卻要求林女簽下切結書同意他分期償還，態度相當強勢惡劣。而從去年事發至今已18個月，許凱皓僅償還2期共11萬元，剩餘的29萬元何時會還完仍遙遙無期。

▲▼男星肇禍欠帳1／許凱皓違停害女外送員骨裂　囂張嗆「撞我特斯拉還敢告」。（圖／週刊王提供）

▲去年4月19日深夜23時，許凱皓將白色特斯拉違規停在慢車道釀禍。（圖／翻攝畫面）

從《大學生了沒》發跡的許凱皓，因為長相帥氣參與過不少戲劇演出，同時參加選秀節目「偶像練習生」，將他推往演藝事業高峰，過去也曾擔任《狼人殺》及《原子少年》來賓，一直以來深受粉絲喜愛，如今卻傳出負面新聞，若不好好面對，恐重創演藝生涯。

對此，本刊致電許凱皓，他竟表示沒有這件事，不知道對方為何投訴，並要本刊聯繫他的經紀人，本刊隨後傳簡訊給許凱皓經紀人，希望他能對投訴人指控許凱皓「賠償態度不佳、未投保汽車強制險、言語霸凌外送員」等事加以說明，經紀人則表示全案已經進入司法程序，並完成調解，為尊重對方以及法院，不方便對外回應。

延伸閱讀
男星肇禍欠帳2／違停特斯拉釀禍　不願道歉還譏「看我車貴才撞上來」
低調星伴侶1／胡宇威撇未婚妻吃高檔餐？　陳庭妮跟在後頭不同框
原子之戀1／夏浦洋交往對象曝光　揪女友共赴《全明星》紅隊聚餐

 

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
「錢櫃芭樂阿嬤」當街跪許明杰！黑歷史起底　1張照片讓人氣炸
快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里
直擊！魏如萱爆婚變　老公隆宸翰「沿路灌酒」失魂獨離分居
阿伯穿越馬路「離奇衝出」遭撞飛！搶救12小時不治　驚悚瞬間曝
快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉宣布戒酒、暫停活動
今降8度轉雨！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃
美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

男星遭控「違停」害女外送員骨裂　囂張嗆：撞我特斯拉還敢告

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

大貨車自撞匝道入口護欄　國一北上機場系統封閉

阿伯穿越馬路「離奇衝出」遭撞飛！搶救12小時不治　驚悚瞬間曝光

酒醉肉身攔車嚇壞女童「名醫遭起底」　曾幫林志玲、柯林頓看診

快訊／貢寮萊萊磯釣場外海「海釣船擱淺」　船上8人受困

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

「飛天摩托車」美國將上市　要價逾2400萬！車展亮相

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

男星遭控「違停」害女外送員骨裂　囂張嗆：撞我特斯拉還敢告

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

大貨車自撞匝道入口護欄　國一北上機場系統封閉

阿伯穿越馬路「離奇衝出」遭撞飛！搶救12小時不治　驚悚瞬間曝光

酒醉肉身攔車嚇壞女童「名醫遭起底」　曾幫林志玲、柯林頓看診

快訊／貢寮萊萊磯釣場外海「海釣船擱淺」　船上8人受困

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

金融三業裁罰案直逼2億　這三家銀行被罰最多！

韓美射4枚地對地飛彈反嗆北韓：隨時能進行源頭打擊

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

魏如萱爆婚變曾驚吐：死掉也沒關係！老公前任是蕭亞軒　超狂情史曝

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

IG互相取關洩婚變前兆！隆宸翰被叫「魏如萱老公」會介意…洗衣服也吵

《全明星4》夏浦洋爆熱戀！ 路邊「拍臀調情」牽蠻腰妹回家全被拍

歐盟強制Type-C　蘋果受影響產品一次看！2025年前須改用

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

社會熱門新聞

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

沒上過健身房！149cm正妹女護理師1年剷肉14kg　

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

名醫林青穀被捕畫面曝　基隆路因他狂塞車

即／新店男停車場突倒地身亡　遺體曝曬4小時

曾任柯林頓隨行醫師　名醫酒後攔車遭送辦

阿伯衝馬路遭撞飛！搶救12小時仍不治

妻臨盆前外遇「小三也懷孕」　結局曝

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

更多熱門

相關新聞

曾任柯林頓隨行醫師　名醫酒後攔車遭送辦

曾任柯林頓隨行醫師　名醫酒後攔車遭送辦

擔任台北市知名家醫診所院長林青榖（50歲），遭控在本月1日晚間7時許，疑似因為不滿蔡姓女子（30歲）鳴按喇叭，並用肉身攔車不讓其離去，還不斷大聲咆嘯要對方下車，甚至舉起腳踏車威嚇，由於當時蔡女車上還載著女兒，擔心安危連忙報警處理，而警方獲報後到場，當場依妨害自由現行犯將他逮捕，並發現林男酒測值高達0.57 mg/L，全案訊後依法送辦。

家中有事請特休！主管不准假：公司怎麼辦

家中有事請特休！主管不准假：公司怎麼辦

以為放風時間！狐獴自行「跳車窗」逛大街

以為放風時間！狐獴自行「跳車窗」逛大街

台星、亞太2000億4G大夢一場空　電信三雄搶地盤

台星、亞太2000億4G大夢一場空　電信三雄搶地盤

婆婆花1年特製「鳳冠」送媳婦　百萬人羨煞

婆婆花1年特製「鳳冠」送媳婦　百萬人羨煞

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

郭碧婷生二寶首露面！　小孩開趴慶生「獨缺向佐」

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

老虎被野放　見陌生森林嚇掉下巴

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

BYG止步世界賽…維基遭改

更多

最夯影音

更多
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？
彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面