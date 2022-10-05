男星遭控「違停」害女外送員骨裂　囂張嗆：撞我特斯拉還敢告

圖、文／CTWANT

參加選秀比賽「偶像練習生」出道的許凱皓最近頻頻出現在綜藝節目，同時還經營個人YouTube頻道，是近年火紅的小鮮肉偶像，但卻有女外送員出面控訴，許凱皓在去年4月開車違規迴轉且違停在慢車道，致女外送員閃避不及撞上，造成她右膝粉碎性骨折、右腳趾多處開放性骨折，但許凱皓等人在調解時卻以言語霸凌，甚至強勢要求對方同意其分17期償還40萬元的和解金。

▲許凱皓在2014年參加《大學生了沒》，因為帥氣長相而被發掘成為明星，但去年卻因為違規停車，害女外送員慘撞。（圖／CTWANT提供，下同）

上月29日下午3時許，林姓女外送員拖著蹣跚的步伐，在丈夫的攙扶下現身，不但跛腳行動不便，就連上下樓梯都需要人攙扶，不難看出一年前事故所造成的傷勢至今仍未痊癒，且嚴重影響林女的日常起居。

▲事故造成女外送員右膝粉碎性骨折、右腳腳趾開放性骨折，經過多次手術，如今還無法正常行走。

「那天晚上，我正要送餐到台北市，經過民生東路時，他把他的特斯拉停在慢車道，也沒有閃燈，車子是熄火的狀態，我閃不過就撞上去了，他出現後只跟我要電話，並說：『因為你撞上我的特斯拉，後續會有人跟妳聯繫賠償的事』，他當下沒有關心我有無受傷，反而是路人幫我把機車扶正。」林女說。

本刊調查，去年4月19日深夜23時許，許凱皓開著他的白色model 3特斯拉行駛在台北市民生東路時違規迴轉，還將車輛違規停在民生東路58號前的慢車道上，這時林女在送餐途中行經此處，由於天色昏暗，根本沒看清楚慢車道上有特斯拉，等看到車尾時卻已來不及煞停迎面撞了上去。

巨大的撞擊聲響驚動附近路人上前查看，許凱皓看到愛車被撞後也湊上前查看，並留下林女電話，以便事後賠償事宜，絲毫沒察覺是因為自己違規的行徑才導致車禍發生。「明明就是他違規，一開始他們（許凱皓父親、經紀人）在和解時還酸言酸語罵我『是你撞特斯拉的，還敢告』。」林女說。

據了解，林女現年53歲，和丈夫育有一名子女，林女靠著跑美食外送賺外快養家，但發生車禍後，下半身因為多處骨折，需要經過多次開刀治療，身上留下醜陋疤痕，還得持續復健，從去年4月事故發生後到今年年初都沒有工作收入。

同時，當林女與許凱皓調解時還發現許凱皓並未替車輛投保強制險，且法院認定許凱皓的特斯拉違停需負全部肇責，因此許凱皓被依過失傷害罪起訴，他和林女以40萬元進行和解，且要求分期17期償還，但卻遭到法官駁回，認為賠償時間太長，若不縮短繳款時間就要判緩刑，然而許凱皓一方卻要求林女簽下切結書同意他分期償還，態度相當強勢惡劣。而從去年事發至今已18個月，許凱皓僅償還2期共11萬元，剩餘的29萬元何時會還完仍遙遙無期。

▲去年4月19日深夜23時，許凱皓將白色特斯拉違規停在慢車道釀禍。（圖／翻攝畫面）

從《大學生了沒》發跡的許凱皓，因為長相帥氣參與過不少戲劇演出，同時參加選秀節目「偶像練習生」，將他推往演藝事業高峰，過去也曾擔任《狼人殺》及《原子少年》來賓，一直以來深受粉絲喜愛，如今卻傳出負面新聞，若不好好面對，恐重創演藝生涯。

對此，本刊致電許凱皓，他竟表示沒有這件事，不知道對方為何投訴，並要本刊聯繫他的經紀人，本刊隨後傳簡訊給許凱皓經紀人，希望他能對投訴人指控許凱皓「賠償態度不佳、未投保汽車強制險、言語霸凌外送員」等事加以說明，經紀人則表示全案已經進入司法程序，並完成調解，為尊重對方以及法院，不方便對外回應。

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