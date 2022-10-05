幕後／民進黨高層評周玉蔻「意外事件」　台北之外沒被牽連

▲陳時中持續勤走地方行程，外界仍關注「周玉蔻事件」的影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前砲轟國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，引發各界譁然，更衝擊民進黨台北市長參選人陳時中選情。惟據指出，民進黨在「周玉蔻事件」後進行全國性民調，結果顯示總統蔡英文施政滿意度及民進黨的政黨支持度並未受到影響，「台北市之外沒有受到牽連」；至於周玉蔻請假主持電視政論及廣播節目期間，是否就沒有干擾選情？黨政高層直言，「當然」。

▲周玉蔻請假主持至10月10日。（資料照／記者屠惠剛攝）

針對全國高度關注的台北市選情變化，黨政高層形容，原本陳時中的支持度是「越來越看好」，然而前幾個禮拜遇到「意外事件」被打亂，另一方面，根據民調顯示，台北市之外的縣市，並沒有受到其牽連，且民進黨在事件後進行的全國性民調，包括總統施政滿意度、民進黨政黨支持度均未受影響，估計時間過去後，就會恢復到該有的狀態。

該人士說，近幾週蠻多民進黨支持者很焦慮、緊張，不斷傳訊息、打電話，「我相信（周玉蔻事件）是有影響的」，不過，在10月1日陳時中競選總部成立大會上大家也看到，該場活動發揮很好的凝聚作用，畢竟周玉蔻不是參選人，這個事件也不是陳時中指使的，民眾仍會把關係釐清，民進黨不會太擔心。

此外，該人士直言，實際上，陳時中被藍白陣營「圍毆」不是第一次，去年疫情嚴峻時期，陳也被打得很厲害，今年初隨著疫情變化，陳的民調也受影響，不過，民進黨仍然看好陳時中，「他應該還是挺得住，畢竟公道自在人心，防疫指揮官做得好不好，民眾還是會靜下來，不以仇恨心情看待，還是會給他肯定」，何況民進黨整體支持度還是支撐著陳時中，無論從個人防疫表現或者整體執政成績來看，民進黨對於台北市選情一點都不悲觀。