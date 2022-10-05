柯文哲嗆聲陳時中　蘇貞昌：不要因選舉把人家扭曲

▲行政院長蘇貞昌出席第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績85分、疫苗採購90分，現任台北市長柯文哲痛批「去死吧」，陳回擊柯沒口德、柯再嗆陳沒醫德，對此，行政院長蘇貞昌說，「不要因為選舉，就把人家扭曲。」

行政院長蘇貞昌今日下午出席第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮。媒體在典禮前詢問，怎麼看待此事，蘇貞昌表示，這個肆虐全球的疫情，200多個國家都受到很大衝擊，台灣因國人同胞團結合作，防疫指揮中心做得好，才能把疫情守下來，還拚出最好的經濟，「陳時中在防疫指揮中心就做了908天旳指揮官，非常認真負責，國人都看在眼裡，我們不要因為選舉，就把人家扭曲。」

另外，鏡電視風暴被指出洪耀福關說，但NCC主委陳耀祥說這是關心不是關說，蘇貞昌回應，「對於NCC獨立運作，我們都尊重也沒有干預。」

此外，農委會宣導費被發現三立、民視得標4成，是否圖利特定親綠媒體？蘇貞昌則說，政府不但要為人民做事，也要讓人民知道政府在為你做什麼，這些都要透過媒體、透過各種管道讓人民知道；這些透過各種媒體管道、各方面的費用，都詳細編列，經過立法院監督，也有審計部審查，都是合法使用、都依照規範。