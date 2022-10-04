蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委李德維4日質詢時，質疑為何蔡政府號稱「最會還錢的政府」，今年9月政府債務未償餘額相較民國107年反而增加，對此，行政院長蘇貞昌表示，比較馬政府8年負債增加1兆7千多億，蔡政府也不能說很好，但連同防疫預算只增加3千7百億，李德維則秒回，「吼！院長，要是馬英九做得很好的話，今天不會輪到你站在這裡，什麼都牽拖馬英九，這樣就講笑話了！」

李德維4日質詢蘇貞昌時質疑，明年總預算歲出比今年4680億、大幅成長20.8%，創下民國83年以來最大增幅，原因是什麼？對此，蘇貞昌則回應，這是代表國力增強。

對於總預算暴增原因，李德維表示，這是因為編了四項特別預算2.16兆元、已經無法再編列，這才是主因，過去紓困、新冠肺炎、新式戰機採購、前瞻建設、海空戰力提升就兩兆多。對此，蘇貞昌回應，委員是專家，但特別預算要編列有條件，還要經過立法院同意，不是那麼簡單，不能這裡不行補那裡。

對於明年政府財務狀況，李德維表示，去年稅收超收4千億，明年總預算歲出暴增4680億，會不會讓政府誤以為財政狀況穩健，卻導致財政狀況反轉、惡化？蘇貞昌則回應，正好相反，是因為國人同胞一體努力，國家在財力上有增加，要做很多事情、施政有其需要，政府也堅守財政記錄。

李德維則反駁，現在金融產業獲利、股市量能都在縮減，企業投資、民間消費也在衰退，明年收支差恐怕超過兩千億，成為收支惡化開端，很可能景氣反轉。蘇貞昌則表示政府單位會謹慎行事。

兩人也為政府還債多寡交鋒，李德維列出，107年中央政府債務未償餘額高達5兆、每人負債23.2萬，今年9月是5兆7千9百億、現在每個人債務是25萬，扣掉已償還的4460億，還增加債務合計8041億，這可是最會借錢的部長、最會借錢的政府。

對此，財政部表示，107年到現在為止還債4800億，這並非舉新還舊而是實質還債，第二點，如果是從這個債限的比例來說，105年債限比例33%，目前是28.5%，這在世界上來說是非常低的，以未償餘額餘額來說，105年是5.3兆、今年9月是5.7兆，若扣掉疫情預算，事實上還是減少的。

蘇貞昌表示，自己不是要分黨派，但比較馬政府8年負債增加1兆7千多億，蔡政府也不能說很好，但連同防疫預算只增加3千7百億，比較一下，此時李德維突然說，「吼！院長，要是馬英九做得很好的話，今天不會輪到你站在這裡，什麼都牽拖馬英九，這樣就講笑話了！」