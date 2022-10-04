違法？房地合一稅「上看357億」未用在住宅政策　蘇貞昌答不出來

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委林奕華4日在立法院質詢時，指依《所得稅法》第125條之2規定，房地合一稅須用在住宅政策「及」長期照顧服務，而她預估今年房地合一稅有機會收到357億元，但明年預算書中卻沒有住宅項目，質疑政府違法未落實居住正義。值得一提的是，當林奕華詢問行政院長蘇貞昌是否房地合一稅用在住宅政策上時，蘇貞昌感到狐疑，第一時間答不出來。

蘇貞昌4日率內閣首長等赴立法院進行112年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案備詢。林奕華質詢蘇貞昌時表示，針對房地合一稅曾在財政委員會質詢過財政部長蘇建榮，蘇表示房地合一稅有9成放在長照，另1成放在所得分配稅款，而《所得稅法》第125條之2寫道，「循預算程序要用於住宅政策及長期照顧服務支出」，是用「及」不是「或」；結果所得分配稅款為了居住正義所徵收的稅額，完全沒有用在居住正義上。

林奕華詢問，「請問院長，現在有用在住宅政策上嗎？」蘇貞昌狐疑地說：「住宅政策...。」林奕華接著說，去年房地合一稅共收到逾322億元，今年1至8月約238億元，預估今年全年有機會收到357億元，所以從明年預算書看起來，行政院低估房地合一稅的稅收。

林奕華又指，衛福部長照服務發展基金裡的確有這個項目，但在住宅基金，沒有這個項目；經詢問主計處，對方回覆「明年預算一樣，並沒有編列在住宅基金裡面」，請問這沒有違法嗎？《所得稅法》寫得很清楚，但預算書裡卻找不到。

站在蘇貞昌旁邊的內政部徐國勇答詢時一開口就提租金補貼，不過林奕華則說，不能這樣講，不能什麼都推給「大水庫理論」，因為這跟健康捐是一樣的，是有寫明用在長照「及」住宅政策，當然在預算書上要寫得清清楚楚。

林奕華說，上半年就問過這問題，得到的答案跟今天一樣，「所以我就說你們根本沒有從《所得稅法》裡面、當初修法裡面去落實所謂的居住正義嘛，我沒有質疑你的租金，我質疑的是，你這筆錢有多少真正用在年輕人最在意的居住正義。」