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停停走走的剎車碟盤磨損造成空污　台大陽明交大研究新發現

▲台大環境工程學研究所教授蕭大智（左）與陽明交大環境與職業衛生研究所教授紀凱獻攜手研究。（圖／台大提供）

▲台大環境工程學研究所教授蕭大智（左）與陽明交大環境與職業衛生研究所教授紀凱獻（右）攜手研究。（圖／台大提供）

記者楊惠琪／台北報導

空氣污染中的懸浮微粒，除了來自汽機車廢氣排放，還有可能是來自於塞車時，停停走走的剎車碟盤磨損，所釋放的金屬微粒，這項研究是由台灣大學與陽明交大組成的研究團隊所發現，研究指出剎車碟盤磨損所釋放的金屬顆粒，和引擎燃燒所釋放的尾氣一樣，都會引發細胞發炎並提高呼吸系統併發症風險。

研究團隊利用台灣大學靠近基隆路的測站，以氣膠採樣器收集近一個月的空氣樣品，發現懸浮微粒的成分多是汽機車排放到空氣中與陽光產生化學反應的顆粒物，也就是俗稱的「二次無機氣膠」，另外還有少量黑碳及金屬，證實都會區擁擠的交通是造成區域空氣品質惡化的原因之一。

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不過，研究團隊還發現，汽機車頻繁剎車所釋放出「非尾氣排放」的金屬微粒，和引擎燃燒所釋放的尾氣一樣，都會引發細胞發炎並提高呼吸系統併發症風險，對健康的影響也不容小覷。

主持研究的台灣大學環境工程學研究所教授蕭大智表示，懸浮微粒對人體的危害主要來自細胞堆積過多的活性氧化物，也就是俗稱的自由基堆積，進而造成細胞損壞，而懸浮微粒的成分無論是二次無機氣膠、黑碳或空氣中的金屬，都可能是造成細胞氧化壓力的來源。

陽明交大環境與職業衛生研究所教授紀凱獻說，目前監測僅懸浮微粒質量濃度，無法完整呈現懸浮微粒對健康的影響，畢竟一個地區的懸浮微粒質量濃度可能相同，但其實組成成分大為不同，研究團隊未來將納入細胞氧化壓力的概念，建立新一代的懸浮微粒評量系統，有助精準提升空氣品質監測。

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