　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

▲▼北市行天宮17日微解封開放參拜,民眾可進入廟埕雙手合十參拜,人流管制最多99人入場，並實施單一敬拜動線、實聯制、量測體溫、酒精消毒、社交距離等防疫措施。宗教活動,傳統信仰,祭祀行為,祈福,拜拜,宮廟,祭典,減香,減爐,禁香,信眾,宗教場所,寺廟,關聖帝君,恩主公,廟宇。（圖／記者李毓康攝）

▲一名男子深夜行走在行天宮旁的公車站，不爽自己被提醒沒戴口罩、亂吐痰，竟以6字經髒話回罵。（示意圖與本案無關／記者李毓康攝）

記者翁子皓／台北報導

台北洪姓男子去年行經台北市行天宮旁公車站牌時，沒有戴口罩且亂吐痰，不滿被詹姓婦人勸說，惱羞下對她怒罵6字經，被婦人告上法院。一審時法官依公然侮辱罪，處洪男拘役30日。台灣高院審理時，洪男辯稱自己長期失聰、失明，身心非常緊繃，是對方先罵他，他氣不過才回罵，但法官不採信，駁回上訴。

判決書指出，詹姓婦人去年7月29日深夜路過行天宮旁的公車站牌，看到洪男沒有戴口罩，還隨意亂吐痰，出於善意提醒對方。不料洪男竟惱羞成怒，靠近婦人說「你可以說沒戴口罩，但不能說我吐痰」，還大罵「我X你媽的X」，並對對方吐口水，因此被婦人告上法院。

洪男供稱，是婦人先罵他「缺德鬼、滿腦肥肉」，他才以6字經回罵，也沒有對婦人吐口水，只是對對方「哈氣」。一審法官認為洪男公然侮辱犯行明確，依公然侮辱罪，處洪男拘役30日，可易科罰金。洪男與檢方皆不服，上訴。

台灣高院審理時，洪男辯稱自己因長期失聰、失明，身心「非常緊繃」，當時因受到婦人辱罵，一時情緒激動，才以6字經罵回去，他沒有對婦人吐口水，只是身體往前傾哈氣。二審法官不相信洪男的證詞，並認為一審時的判決適當，駁回洪男與檢方的上訴。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭
張國煒慘遭削權！長榮航太董事被拔　大哥派全吃下
台中屁孩「躺進超商冰櫃」拍片想紅！下場慘了
基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」
快訊／中信產宣布跟進！調整防疫險理賠門檻
新北警處理焦屍後猝死　身障妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦...
BMW男挨撞頭貼「無頭骨」字條　旗山分局恐國賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆料「乳溝女神」列羅志祥後宮　週刊未盡查證義務判賠10萬

快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

換車道出包！國3和美路段3車連環撞　一度占用3線道

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

家門前有車！屋主「鐵鍊鎖輪胎」　警提醒已侵權：車主可提告

刺青男惡搞竟躺進超商冰櫃網狂轟　總部：商品全報銷將求償

獨／追攔機車騎士未戴安全帽釀禍　BMW「第一視角」打臉警方

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

爆料「乳溝女神」列羅志祥後宮　週刊未盡查證義務判賠10萬

快訊／基泰董座陳世銘等13人遭約談　涉「境外不動產吸金上億」

換車道出包！國3和美路段3車連環撞　一度占用3線道

脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

「可不可以讓我摸」同志大遊行遭摸鳥　交通志工賠錢換免囚

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

家門前有車！屋主「鐵鍊鎖輪胎」　警提醒已侵權：車主可提告

刺青男惡搞竟躺進超商冰櫃網狂轟　總部：商品全報銷將求償

獨／追攔機車騎士未戴安全帽釀禍　BMW「第一視角」打臉警方

U23／野手有Key Man　陳聖平扛1番、曾頌恩是工具人

葉蒨文生日難過發4000字文「我感覺自己1歲」　網友看完不捨

謝京穎爆不倫戀首露面！未向許仁杰正宮道歉「我沒做不對」

帥狗狗準備出門！「身上一堆狗便袋」笑翻網友：代謝這麼好？

王淨穿環保婚紗鬆口「閃婚可能性」　另一半必須會特殊技能

他指1問題恐導致「台灣上演疫後之亂」：別奢望恢復往日國際客榮景

哈利叫威廉「別來了」！兄弟鬧翻全因這場紛爭　關係從此回不去

房市男女圖鑑差真多！僅雙北女性過半　男性占比連7年下滑

8天飛2次巴黎！IVE張員瑛行程緊湊　根本沒時間休息

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」引瘋搶！「限時下殺＄299」幫會員抗通膨

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

彰化最狂違建內部曝！公所將報警

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台南晶英酒店食物中毒案　衛生局移送偵辦

追未戴安全帽騎士　高雄警衝撞BMW釀5傷

公車突啟動又急剎！女乘客終身癱瘓　駕駛判半年

獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

「被鬼附身」在飲料下藥！美女房仲還原實境

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

更多熱門

相關新聞

飆罵5字經判賠1萬　里長嘆：她中風我還送餐1年

飆罵5字經判賠1萬　里長嘆：她中風我還送餐1年

彰化一名周姓績優里長(60歲)因處理女里民(74歲)占用水利地及國有地案件，被罵選不上里長，爆氣飆國罵，遭提告妨害名譽，並求償10萬元，里長反駁說他只有罵「幹」，沒有要詆毀對方。彰化地方法院依公然侮辱罪，裁處4000元罰金，民事判賠1萬元。

女控恐怖前男友　網神出IG辣照風向一面倒

女控恐怖前男友　網神出IG辣照風向一面倒

不爽轎車按喇叭！騎士問候對方媽媽...秒噴9千

不爽轎車按喇叭！騎士問候對方媽媽...秒噴9千

周玉蔻告蔣萬安、柯文哲　勝敗關鍵曝

周玉蔻告蔣萬安、柯文哲　勝敗關鍵曝

周玉蔻神隱　律師代告蔣萬安柯文哲

周玉蔻神隱　律師代告蔣萬安柯文哲

關鍵字：

髒話公然侮辱 沒戴口罩

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

「雷曼兄弟慘劇」重演？瑞士信貸驚爆瀕臨破產

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面