脫口罩吐痰遭勸...他噴口水、6字經回罵　辯身心「非常緊繃」

▲一名男子深夜行走在行天宮旁的公車站，不爽自己被提醒沒戴口罩、亂吐痰，竟以6字經髒話回罵。（示意圖與本案無關／記者李毓康攝）

記者翁子皓／台北報導

台北洪姓男子去年行經台北市行天宮旁公車站牌時，沒有戴口罩且亂吐痰，不滿被詹姓婦人勸說，惱羞下對她怒罵6字經，被婦人告上法院。一審時法官依公然侮辱罪，處洪男拘役30日。台灣高院審理時，洪男辯稱自己長期失聰、失明，身心非常緊繃，是對方先罵他，他氣不過才回罵，但法官不採信，駁回上訴。

判決書指出，詹姓婦人去年7月29日深夜路過行天宮旁的公車站牌，看到洪男沒有戴口罩，還隨意亂吐痰，出於善意提醒對方。不料洪男竟惱羞成怒，靠近婦人說「你可以說沒戴口罩，但不能說我吐痰」，還大罵「我X你媽的X」，並對對方吐口水，因此被婦人告上法院。

洪男供稱，是婦人先罵他「缺德鬼、滿腦肥肉」，他才以6字經回罵，也沒有對婦人吐口水，只是對對方「哈氣」。一審法官認為洪男公然侮辱犯行明確，依公然侮辱罪，處洪男拘役30日，可易科罰金。洪男與檢方皆不服，上訴。

台灣高院審理時，洪男辯稱自己因長期失聰、失明，身心「非常緊繃」，當時因受到婦人辱罵，一時情緒激動，才以6字經罵回去，他沒有對婦人吐口水，只是身體往前傾哈氣。二審法官不相信洪男的證詞，並認為一審時的判決適當，駁回洪男與檢方的上訴。