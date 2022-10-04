職業軍人臉書嗆「你家馬桶爆炸」挨告　法官判免賠...原因曝光

▲一名軍人在網路上留言嗆聲挨告。（示意圖／Photo by Austin Distel on Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子看到旗津新船下水差點翻覆的新聞，在臉書上發言「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」，沒想到引來鄭姓職業軍人留言嗆聲「接下去是你家馬桶爆炸」，黃男認為遭恐嚇提告求償10萬元，但法官認為鄭的發言僅是立場不同的情緒感受，且「不是每個職業軍人都有爆破專長」，不會造成恐懼，因此駁回黃男的請求。

黃姓男子提告指出，他去年3月27日下午3 時許，在某新聞網站看到「旗津新船下水『左翻沉海』圍觀民眾尖叫嚇傻」的新聞，於是留言「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」，沒想到鄭姓職業軍人也來留言嗆聲「接下來是你家馬桶爆炸」，讓他心生畏懼，黃男先提告刑事恐嚇罪被高雄地檢署處分不起訴，後來他再提民事求償，認為已侵害他的居住安寧人格權，提告請求賠償精神慰撫金10萬元。

高雄地院審理時，鄭姓軍人坦承有留言回覆，但強調他不認識黃男，也沒有恐嚇之意，留言只是引用網路上他人口頭禪，事後也已經自行刪除留言。

法官則認為，網路新聞留言經常可見用語尖銳，或流於刻薄嘲諷，鄭姓軍人留言是對於黃男的留言不滿，而延續黃男大港翻船不祥之兆的論述，反諷「接下來是你家馬桶爆炸」，是立場不同表達情緒感受（如唱衰不看好）而已，而且並非全部職業軍人均具有軍事爆破專長，很難認為黃男權利受到損害，因此駁回黃男的請求，判鄭免賠，全案可上訴。