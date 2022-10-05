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登山女神IG限動「要公布好消息」附愛心圖！爆偷吃人夫...全被打亂

▲▼ 。（圖／翻攝曾格爾IG）

▲曾格爾被爆偷吃富商人夫，目前神隱中。（圖／翻攝曾格爾IG）

網搜小組／劉維榛報導

「登山女神」曾格爾被爆出偷吃富商，氣得正宮提起「侵害配偶權」。據了解，曾格爾為了170萬登山贊助而與人夫發生關係，甚至不顧防疫規定，偷偷外出約會。查看曾格爾IG動態，她昨（4）日深夜表示「明天中午公布好消息」，但因為不亂戀風波只發了簡短聲明，打亂她相關行程，記者私訊本人也尚未取得回應。

29歲曾格爾才寫下世界第八高峰「馬納斯魯峰」的無氧速攀世界紀錄，日前更獲金氏世界紀錄認證，是全球最年輕無氧登K2的女性，一舉成為台灣之光。不料《鏡週刊》報導，曾格爾為了拉登山贊助偷吃富商人夫，直到正宮看到iPad跳出訊息，才知道這段不倫戀。

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對此，曾格爾於今日下午在粉專回覆：

大家好我是曾格爾，人還在尼泊爾
今日媒體相關報導驚擾大家，實在是不好意思。

我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持。
我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。

這些紛擾回到山上就什麼都不是，山就是往上走，
14座8000米攀登的挑戰是我目前的唯一重心，
我會以實際的表現，站上世界的舞台。

關於此事我將不再回應，靜待法律處理。
再次謝謝各界的關心，我是曾格爾，我會繼續努力。

另查看曾格爾的IG與臉書的限時動態，照片可見曾格爾面對微笑、雙手合掌向前方男子禮貌致敬，而底下寫著「已經40幾個小時沒有闔眼了，先休息一下，明天中午來公布好消息，So happy」，還附上兩個愛心符號。如今因為婚外情事件，打亂她公布好消息的腳步《ETtoday新聞雲》記者透過臉書與IG嘗試與曾格爾聯絡，但截稿前，本人尚未有任何回應。

▼曾格爾原本要在今日中午公布「好消息」 。（圖／翻攝曾格爾IG）

▲▼ 。（圖／翻攝曾格爾IG）

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