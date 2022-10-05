登山女神求斗內竟約砲已婚富商　公關女強人正宮272字痛心發聲

▲台灣女性登山家曾格爾遭週刊爆料她因募款結識已婚富商陳男，竟約對方發生關係，正宮心碎提告。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾）

記者黃宥寧／台北報導

台灣女性登山家曾格爾曾被金氏世界紀錄認證為全球最年輕、無氧登K2的女性，她為了不斷攀登頂峰，除了創立募資平台，也向各企業主拉贊助，5日遭週刊爆料她因募款結識已婚陳姓富商，並與對方發生關係。事業女強人正宮得知遭背叛，決定對曾女提告，稍早透過律師以272字發出難過聲明。

曾格爾為台灣知名登山家，計畫完成登頂14座8000公尺高峰（目前已完成12座），她除了創立募資平台，也時常向企業主拉贊助，5日遭週刊爆料，因募款認識陳姓已婚富商，竟主動約對方泡湯開房間，陳姓富商正宮一狀告上地院，但書狀未記載曾女住居所，因此法院命應補上。

陳姓富商正宮為創業家，在公關界小有名氣更成立公關公司，過去也時常在社群網站PO出與丈夫恩愛模樣，她過去受訪表示，丈夫是馬來西亞僑生，22歲時決定與丈夫登記結婚攜手一生，如今卻爆出遭曾女介入婚姻，破壞家庭。

岳姓正宮稍早透過律師聲明：

曾格爾小姐為達到成就她個人登山的募款目的，以情色誘惑我先生，意圖獲得我先生的人脈與捐款（且已經達成部份目的），不當行徑嚴重侵害我和我的家庭。

我已對曾格爾小姐提起「侵害配偶權」之訴訟，相關事證已送交士林地方法院審理。

此事件所造成的傷害，不是只有我個人，還有我和先生29年的感情，以及我們一家人的幸福。未來是否能修復，一切未知，懇請外界不要干擾我的家人及侵犯他們的隱私，為我們保留一點空間，修補已經破碎的關係。

我因此事件經歷了極度震驚、崩潰和心痛，但現在的我會想辦法堅強，依法捍衛我身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛我的家庭而努力。

從正宮字句令人感受到她心裡內心極度崩潰和心痛，但為了這件事，她也強調會依法捍衛她身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛家庭而努力。對此，士林地院民事庭於9月27日收案，將於下月28日首次開庭。