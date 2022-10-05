▲登山女神遭爆「居檢外出泡湯」。莊人祥：查證屬實最高可罰百萬。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾）

記者嚴云岑／台北報導

有著「登山女神」美稱的台灣女性登山家曾格爾今（5）日遭週刊爆料與富商不倫戀，更在居檢期間將手機放在家裡外出泡湯。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，會請衛生局去調查，若在居家檢疫期間違規外出，將可依傳染病防治法處10萬至100萬元罰鍰。指揮官王必勝則表示，若檢舉違規屬實就會開罰。

台灣女性登山家曾格爾曾被金氏世界紀錄認證為全球最年輕、無氧登K2的女性，卻遭週刊爆料因募款結識已婚陳姓富商，為170萬元登山款贊助與對方發生關係。

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人在尼泊爾挑戰世界第八高峰的曾格爾今（5）日中午於臉書發出聲明，怒斥報導不實，「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。

根據週刊報導，陳姓富商妻子在iPad連動對話發現，曾格爾為了與先生見面，不惜違反防疫規定，被問及外宿不會被罰時則回應，「不要填真名」、「把卡片放在另一支手機，放在家裡就好啦！」新聞刊出後，指揮中心將責成衛生局進行調查。

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