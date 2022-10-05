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幼童被打、綁近55次　議員爆：萬華某準公共化幼兒園「不當體罰」

▲▼國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情，萬華某私立準公共化幼兒園2師、1園長有不當體罰行為。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情，萬華某私立準公共化幼兒園2師、1園長有不當體罰行為。（圖／應曉薇辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇5日踢爆，台北市萬華區某私立準公共化幼兒園的2名老師、園長有不當體罰行為，一名吳姓媽媽陳情，2名雙胞胎女兒在一個月內被打、罵、綁將近55次，目前2名老師已自請離職，但該名園長至今仍在職，控訴北市教育局未嚴格監督。

應曉薇、吳媽媽5日上午在台北市議會召開記者會，吳媽媽表示，雙胞胎女兒聽力較弱，語言表達較遲緩，本來期待到學校後老師會陪伴孩子，以愛為導向讓孩子建立信心，但2名幼幼班老師、園長非但不同情，竟使用暴力教育，造成女兒對於上學感到恐懼，在家常常陷入極度恐慌，正尋求醫療協助。

吳媽媽也於記者會公布監視器畫面，提及幼兒園只願意提供8月17日完整紀錄，且當天還有另外一名家長投訴，園長將一名小孩關入廁所，但因監視器未拍到，目前教育局開完會尚未裁處；其餘天數則只有8月2日、4日、9日、11日、16日、23日、25日、30日早上8時至10時監視器，但這段時間孩子已被打、罵、綁，難以想像幼兒園不提供影片的日子，孩子如何遭到凌虐。

▲▼國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情，萬華某私立準公共化幼兒園2師、1園長有不當體罰行為。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲1師用圍兜兜將幼兒綁在椅子上。（圖／應曉薇辦公室提供）

吳媽媽透露，目前2名幼兒園老師已於9月7日自請離職，但園長仍還在位子上，並由園長管理幼幼班，但法令規定園長不可兼任教保母。

應曉薇指出，監視器畫面清晰拍到孩子們害怕表情與被暴力對待的情況，甚至被園長把頭壓在板凳上，幼兒園提供的監視器錄像中，雙胞胎女兒累計被毆打次數為55次，且不包含監視器未拍到、拖到死角毆打等數字，其中也用棍棒、玩具毆打幼童，甚至拖行幼童或使用圍兜兜將幼童綁在椅子上限制行動，但園長被教育局警告後，卻還跑到吳媽媽家中解釋「上述行為是為了測試小孩反應好不好」。

應曉薇要求，教育局徹查該幼兒園未公佈的影片，了解該幼兒園有多少孩子遭受體罰與虐童狀況，同時為保護孩子應停止招生，目前公益律師吳威廷將協助吳媽媽對施暴的幼兒園、老師進行提告。

對此，教育局副局長鄧進權表示，目前已針對幼兒園超收學生裁罰6000元，不當管教要等報告出爐並確認後另外開罰，預計10月24日之前一定完成，若違規屬實，將解除準公共化關係，並可依違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定開罰6至60萬元，並得公布其姓名或名稱。

面對吳媽媽控訴萬華某私立準公共化幼兒園有不當體罰行為，該間幼兒園園長5日接受電訪時僅稱，「沒有、沒有！不是真實的，沒有真實。」媒體追問，沒有打小孩與施虐嗎？園長回應「我們是有教小孩子，可是沒有施虐他，等教育局裁判出來，抱歉抱歉。」便直接掛上電話。

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