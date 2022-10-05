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開心赴婚禮卻遇死劫！遊覽車過彎失控墜落500m峽谷　全車賓客25死

記者葉睿涵／綜合報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）一輛載有約45至50人的遊覽車在當地4日墜谷，造成25人死亡。救援隊目前已成功救出21人，並將傷者送院治療。

綜合印媒報導，印度一輛遊覽車在當地4日晚間8點，載著45至50名乘客，從拉爾丹（Laldhang）出發前往比隆卡奧（Bironkhal）參加婚禮，不料卻在途中發生意外，掉入Simmri彎道附近一個500公尺高的峽谷。

當局接獲警報後，立刻派出警察和國家災難應對部隊到場救援。從現場畫面可見，身著黃色制服的救援隊當時沿著山壁爬下峽谷營救受困車內的人士，並將他們送到醫院接受治療。

警方透露，救援隊成功在當晚救出21人，可惜仍有25人不幸喪命。首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）5日在推特發布聲明悼念遇難者，並向死者的家屬致以最深切的慰唁，「政府將與這些親屬們站在一起」。

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