南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？

▲ 南韓射彈回敬北韓卻掉回基地，居民嚇壞以為開戰。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／編譯

北韓9月底以來連日射彈，4日發射一枚中程彈道飛彈，射程達到史上最長。南韓當天下午發射2枚炸彈回敬，5日凌晨更和美軍展開聯合射擊訓練，成功發射4枚地對地飛彈，卻有1枚彈道飛彈發射失敗墜回基地，附近居民半夜看見巨大火光伴隨爆炸巨響，嚇得以為戰爭開打。

綜合《韓聯社》、《韓國日報》等，南韓聯合參謀本部表示，韓軍與駐韓美軍5日各向東海（日本海）發射2枚陸軍戰術彈道飛彈（ATACMS），合計4枚，精準打擊海上標靶，目的是展現聯合戰力，以遏止北韓更多挑釁行為。

강릉 화재영상이라는데 루머로 나도는 로켓이든 전투기 추락이든 꽤 크게 터진거같다.. pic.twitter.com/VHixIXDOts — Maschinengewehr (@Maschinengeweh4) October 4, 2022

然而，韓軍約凌晨1時自江陵空軍基地發射的「玄武-2型」彈道飛彈發射後不正常飛行，接著就墜回基地內部，所幸沒有造成人員傷亡，軍方現正調查原因。

강릉 미사일 포착

현무 추정 pic.twitter.com/tkcNi1BbIn — Zoki (@salh_s43) October 4, 2022

飛彈墜地伴隨強光和轟隆巨響，令江陵居民飽受驚嚇，再加上韓軍未告知附近居民正進行訓練，困惑的民眾紛紛在社群媒體上傳影片，還在網路論壇發問，「大半夜的在訓練？」、「是北韓飛彈攻擊還是戰爭爆發了？」

「江陵發生大爆炸」相關文章5日凌晨在韓網瘋傳，影片中可見一個光點劃過天空，照亮周圍漆黑的天色，接著就是一陣震耳欲聾的聲響，從遠處看來就像發生大火，令民眾不禁擔心是遭受北韓攻擊，但韓軍卻直到當地上午7時（台灣上午6時）才公布射彈失敗的消息，引發混亂。

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