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烏軍南部突破防線華府看好　俄西部軍區司令傳革職

▲▼烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲華府看好烏軍的戰況。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭軍隊在南部赫松州奪回更多領土，突破俄羅斯軍隊防線，美國官員看好烏軍有望實現多個關鍵戰場目標。在烏軍收復烏東重鎮利曼後，傳出俄國西部軍區司令已遭革職。

●烏軍南部赫松傳捷報 俄羅斯稱「有土地遭占領」

烏克蘭部隊傳出在南部赫松州（Kherson）推進40公里，俄羅斯對烏國占領4州的任何一州都不再握有完整掌控權，俄軍也承認烏軍在赫松一帶有所突破，說「有土地遭占領」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，俄方表示，烏軍和其「高級戰車部隊」已設法「滲入」俄軍在佐塔亞巴卡村（Zoltaya Balka）和亞歷山卓夫卡村（Alexsandrovka）周圍的「防禦深處」。

烏軍已突破南部俄軍防禦，並擴大在東部的快速反攻，在莫斯科當局吞併的地區收復更多失土，威脅俄軍補給線。

路透社報導，烏克蘭官員和俄國扶植的地區領導人表示，烏軍在南部沿著戰略河流第聶伯河（Dnipro River）推進，沿途收復多座村莊，創下開戰以來最大突破。

●烏軍南部破俄防線 美國防官員看好實現戰場目標

美國國防部高層官員表示，烏克蘭似乎有望實現幾個關鍵戰場目標，在冬季前進一步鞏固軍事陣地。

路透社報導，主管國際安全事務的美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）作出這番樂觀評估的同一天，烏克蘭軍隊在南部戰線取得了俄烏戰爭爆發以來最大突破。

瓦蘭德指出，烏軍在南部赫松州展開的最新攻勢，就像日前在哈爾科夫州（Kharkiv）和頓內茨克州（Donetsk）取得成功的行動。

瓦蘭德告訴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies），目前看來，烏克蘭似乎有望實現這3個關鍵戰場目標。

●對烏戰事接連挫敗 傳俄西部軍區司令遭革職

「俄羅斯商業諮詢日報」（RBC）報導，俄羅斯西部軍區司令朱拉夫列夫（Alexander Zhuravlyov）已遭拔官，成為對烏克蘭作戰遭遇一系列挫敗和屈辱後，又一位被開除的俄國高階將領。

報導稱，朱拉夫列夫的職位將由別爾德尼科夫（Roman Berdnikov）接替，也有其他新聞網站報導這項消息，但官方未證實異動。

在傳出朱拉夫列夫被革職的消息前，俄軍上月在烏克蘭東北部損失慘重，1日又被烏軍收復烏國東部重鎮利曼（Lyman）。俄軍之前運用利曼作為在烏克蘭頓內茨克州的重要後勤樞紐。

●俄國會上院通過提案 將烏克蘭4州併入領土

俄羅斯國會聯邦院（上院）表決通過，將烏克蘭4個州併入領土。目前俄國當局已著手將出兵烏克蘭7個月攻占的土地正式兼併。

路透社報導，俄羅斯聯邦院會議中一致通過提案，將烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）、赫松和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州併入領土。國會國家院（下院）已在類似表決中通過此案。

●明鏡周刊：歐盟同意盡快訓練1.5萬名烏克蘭軍人

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，歐洲聯盟成員國已同意盡快讓多達1萬5000名烏克蘭官兵到歐盟受訓。

「明鏡周刊」引述歐盟消息人士說法補充，根據計畫，波蘭將收到歐盟經費，為這項計畫設立總部，部分方案將在其他歐盟成員國執行。歐盟成員國下週將在布魯塞爾敲定最終細節。

周刊還提到，德國打算在一個作戰模擬中心提供軍隊訓練，烏克蘭工程師、醫護人員等專家也能在德國受訓。

●IMF援烏克蘭 考慮再撥13億美元緊急資金

兩名知情人士表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍在繼續之際，國際貨幣基金（IMF）執行董事會7日將考慮烏克蘭提出的13億美元額外緊急資金要求。

路透社報導，兩名消息人士表示，國際貨幣基金已備妥必要文件，也認為烏克蘭已取得全球夥伴國家足夠的財務保證，能達到國際貨幣基金債務永續性要求，有資格取得更多的緊急資金。

●2024年退出國際太空站有變 俄太空總署：擬續參與

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）官員表示，正與莫斯科當局商討在2024年後繼續參與國際太空站（ISS）事宜。

俄羅斯因入侵鄰國烏克蘭而與西方關係破裂，Roscosmos署長波瑞索夫（Yuri Borisov）今年夏天宣布，俄羅斯將在「2024年後」退出國際太空站，準備另起爐灶，建造自己的太空站。

但Roscosmos載人航太計畫執行董事克里卡約夫（Sergei Krikalev）告訴記者，Roscosmos已開始「與我國政府討論延長我們對國際太空站計畫的參與，盼能獲得許可，明年繼續在國際太空站執行任務」。

●俄烏戰爭破壞環境生態 烏克蘭估損失上兆台幣

俄烏戰爭開打7個多月，造成的損失當中也包含對環境的破壞。烏克蘭政府估計，戰爭已讓數以百萬公頃的自然保護區面臨威脅，環境破壞帶來的損失總計約360億歐元（約1兆1269萬新台幣）。

路透社報導，烏克蘭環境部長史特雷斯（Ruslan Strilets）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會（European Parliament）一場聽證會上簡報，向歐洲議會議員表示，烏克蘭1/5保護區面臨遭破壞風險，另外約有2000筆環境破壞案件紀錄。

根據烏克蘭政府估計，俄烏戰爭所導致的空氣汙染損失至今約達250億歐元（約新台幣7830億），另外尚需114億歐元（約新台幣3568億）來解決土壤破壞問題。

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