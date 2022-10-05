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登山女神「約泡」已婚富商　1句話成連結鐵證挨告

曾格爾9月15日出發，再次挑戰世界第八高峰馬納斯魯。（翻攝曾格爾臉書）

▲曾格爾9月15日出發，再次挑戰世界第八高峰馬納斯魯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名登山好手曾格爾昨晚（4日）完成寫下世界第八高峰馬納斯魯峰的無氧速攀世界紀錄，不久前還獲金氏世界紀錄認證是全球最年輕無氧登K2的女性。曾格爾被譽為台灣之光，本刊卻接獲爆料，指她為了拉贊助認識一名已婚富商，結果卻和對方開房泡湯大搞不倫戀，兩人得知正宮發現不倫戀情後，企圖串供滅證，其中曾格爾提醒人夫要刪除「昨晚沒防護，要記得買藥吃喔」的訊息，讓正宮確信兩人已發生人與人之間的連結。

得知地下情曝光，曾格爾和陳姓富商立即互傳訊息串供，企圖以誤會一場繼續隱瞞妻子，但二人沒想到，連串供的訊息都透過iPad與手機連動，被陳妻完全掌握，曾格爾還提醒陳姓富商，要刪掉稍早傳給她「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」的訊息，曾「不打自招」，讓陳妻更加確定二人入住溫泉旅館時，已發生「人與人的連結」，曾無視防疫規定，更可能讓二人的不倫偷歡成為防疫破口。

曾格爾和陳姓富商人夫（圖）開房間，遭正宮提告求償2百萬元。（翻攝臉書）

▲曾格爾和陳姓富商人夫（圖）開房間，遭正宮提告求償2百萬元。

有知情人士透露，曾格爾為攀登頂峰，時常向企業主募資，去年11月透過友人介紹認識陳姓富商夫妻，即經常透過陳對外尋求登山贊助款，因此互動密切，原本陳姓富商妻子也不疑有他，甚至一度想將曾簽入自己經營的公關公司，栽培成網紅，萬萬沒想到最後卻遭到背叛。

曾格爾創下紀錄後知名度大增，但線上募資的方式，仍在登山界引起頗大爭議，陳姓富商也曾經詢問曾「怕妳錢不夠用」，獲得贊助後曾還回應富商：「謝謝親愛的」「怎麼會不夠用，我就先把攀登的費用解決了，整個都完成計畫了，再簽給經紀公司接代言賺錢囉」，似乎對成名後的財務前景相當有信心。

曾格爾時常在臉書分享自己挑戰頂峰的照片。（翻攝曾格爾臉書）

▲曾格爾時常在臉書分享自己挑戰頂峰的照片。

現年29歲的曾格爾登山資歷只有3年，至今已攀登12座頂峰，成為台灣攀登最多世界8,000公尺頂峰的女性，如今她剩下位於中國的希夏邦馬峰和卓奧友峰，就可完成征服8,000公尺14頂峰紀錄。

先前接受媒體訪問，為何要一再冒著生命危險登峰，曾格爾回答：「我覺得你願意為了你的夢想付出什麼，它會左右你到最後的成功機率，當你一口呼吸都很困難的時候，我們會回想到：唉，人生還有什麼好計較的。」話語總是充滿正能量的她，如今卻因和人夫開房間挨告求償，正面形象已蒙上一層陰影。

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