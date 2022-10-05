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孕婦胎位不正！女醫「乾坤大挪移」…隔肚皮把寶寶喬回原位　

醫師隔著孕婦肚皮把胎位不正的寶寶喬回正確的位置。（圖／翻攝自微博）

▲孕婦胎位不正，腹中36週大寶寶的姿勢呈現頭上腳下。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

準媽媽最怕肚子裡的寶寶出現胎位不正，而大陸湖南有名醫師，在發現一名懷孕36週的準媽媽有胎位不正後，立刻「隔著肚皮把寶寶喬正」，且僅耗時1分鐘就完成翻轉。醫師徒手喬正胎兒的影片曝光後，讓不少網友驚呼：「根本乾坤大挪移！」

綜合陸媒報導，湖南婦女兒童醫院主任醫師鄭嵐琳，日前替一名孕婦例行檢查時發現，孕婦腹中36週大寶寶的姿勢呈現頭上腳下，明顯胎位不正，還可能導致胎盤早剝、胎膜早破和胎心改變，嚴重時必須緊急剖腹產。

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醫師把寶寶移回頭下腳上的姿勢。（圖／翻攝自微博）

▲醫師把寶寶移回「頭下腳上」的姿勢。（圖／翻攝自微博）

鄭醫師進一步檢查後認為，胎位不正問題雖要立刻解決，但還不必剖腹產，於是在病床旁以徒手方式，隔著孕婦的肚皮把胎兒喬回原位。從影片可見，醫師左手深深掐進肚皮握住胎兒後，再與輔助的右手接力把寶寶上下翻轉，結果只花1分多鐘時間就轉正，後經超音波檢查也確認轉位成功，讓醫療團隊和媽媽都鬆了一口氣。

（圖／翻攝自微博）

▲寶寶上下翻轉。（圖／翻攝自微博）

影片Po出後掀起大陸網友熱議，許多網友對徒手喬正胎兒的治療方式感到嘖嘖稱奇，還有人驚呼：「根本乾坤大挪移啊！」不過，醫師也提醒，孕婦如有胎位不正，千萬不能自行在家轉正，一定要交由專業醫師判斷和處理。

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