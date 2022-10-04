「睡美人」靠睡覺忘卻家暴傷痛！陳漢典挺全聯零錢捐助家暴童

▲全聯「愛從1開始」與勵馨基金會合作，邀請陳漢典擔任公益大使，呼籲民眾透過零錢捐，幫助家暴童翻轉命運。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

一名家暴兒少黑珍珠（匿名）因長期被母親言語羞辱、打罵，出現了自傷、憂鬱、精神不穩的狀況，甚至成了「睡美人」，經常靠睡覺來忘卻醒時的傷痛，經過社福團體介入協助、調適半年才逐漸甦醒。全聯零錢捐活動再度與勵馨基金會合作，更邀請陳漢典化身公益大使，邀民眾一起助學家暴童。

黑珍珠自小父母離異，輾轉於父或母的家庭中生活，期間遭受許多言語羞辱、打罵等傷害，黑珍珠出現了自傷、憂鬱、精神不穩的狀況，而母親無法承受黑珍珠的身心狀況，親子間的衝突不斷。

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後來經由社會局協助，讓黑珍珠安頓於勵馨基金會的家園，提供一個可以恢復身心，安穩生活的替代性家園。但過去在家庭中受到的傷痛如影隨形，她以睡眠忘卻醒著時的痛苦，彷彿是「睡美人」般，透過半年的時間調適，才漸漸地甦醒過來，重拾課本認真於課業，最後在勵馨家園的照護下，順利考上理想的公立學校。

▲陳漢典擔任公益大使，呼籲民眾透過零錢捐，幫助家暴童翻轉命運。（圖／全聯提供）

根據衛福部統計，台灣每年約有近8萬起兒少保護案件，許多孩子因為長期面對家暴、性侵、性剝削等遭遇，自幼就身處在不利於成長的失功能家庭環境中，而經歷的創傷，讓他們在人生的道路上，不斷落入脆弱的處境中，承擔著因童年逆境而造成的創傷影響風險。

全聯第3度攜手勵馨基金會，舉行「勵馨家暴兒少助學計畫」零錢捐募款計畫在10月起跑，期望藉由「愛，從1開始」零錢捐的公益活動，將這份愛心擴及全台灣各個角落，讓身處在脆弱環境中成長的兒少，能有求學、就業或能夠改善命運的機會。

勵馨基金會邀請陳漢典擔任該計畫公益大使，陳漢典坦言，這次聽到許多孩子遭遇不幸的故事，心底都會有股揪心的感受；然而有許多孩子正透過勵馨的協助，努力的找回生命中的掌控權，希望社會大眾給予更多力量與鼓勵，讓他們能夠有更多的能量，走出命運的逆境。

陳漢典更跨刀為募款活動拍攝公益影片，影片中60秒一鏡到底的拍攝，也呼應面對生命無法重來的挑戰，他也進一步呼籲大眾，一元不嫌少，每一個人的一塊錢，也會聚沙成塔成為幫助更多兒少家庭的基石，推廣「一圓就學夢，助學家暴童」的理念。

全聯「愛從1開始」此次再度攜手勵馨基金會，即日起全台全聯福利中心PX TV將播放陳漢典的愛心公益影片，並在店頭展示海報與宣傳小手冊。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，期望透過公益大使陳漢典的呼籲，邀請民眾在日常消費的同時，也能投下手邊零錢，或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數來支持，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

▲民眾除了到全聯捐零錢，也能透過線上信用卡捐款、手機PX Pay捐出福利點數來支持。（圖／全聯提供）

全聯佩樺圓夢社會福利基金會執行長蔡亞璇也表示，邀請民眾響應活動，用一塊翻轉兒少命運，提供弱勢兒童及少年所需之照顧，期待透過與勵馨合作讓更多人加入關懷逆境兒少的行列。

而全聯也延續過往，率先拋磚引玉捐出1千萬點福利點數，等同於現金100萬元，為募款活動暖身，邀請民眾於全省全聯門市用零錢做愛心，民眾捐款金額也將全數捐贈勵馨基金會。

▲全聯率先拋磚引玉捐出1千萬點福利點數，等同於現金100萬元（圖／全聯提供）



勵馨基金會執行長王玥好表示，每年陪伴上千位童年逆境經歷的兒少度過生命風暴，這些兒少在邁向成人發展的過程中，極易遭受一連串的人生風險事件。為了接住面臨各種逆境危機的兒少，勵馨透過專業心理諮商，協助兒少進行最主要的創傷復元。更透過資源的挹注，逐步協助兒少返回學校，培力與職涯探索等建構課程，同時也讓兒少得以建立自信心與認識自我，讓他們從生命的弱勢處境中翻轉命運。