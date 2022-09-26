善耕365／撕掉標籤！走進特教現場　資源班老師陪孩子走過困難路

文／邱瑀庭、編輯／善耕365

圖／慢慢老師 提供

「霖霖（化名）下學期開始，你就加入資源班一起上課唷！去那邊你就可以變得更棒唷！」我國小時的班導師對著鄰座同學說，霖霖是我小學的同學，常常上課睡覺、作業不交、東西亂丟、甚至把麵包藏在抽屜藏到發霉，小時候的我不懂事曾經很討厭他，也覺得他很噁心。

長大後我才知道，曾經很討厭他，是有所謂的「學習障礙」。

一說到「資源班」大家會想到什麼呢？大家在成長過程中有沒有接觸過資源班的同學？是否曾經對他們產生好奇？ 在學生的特殊情況下，資源班老師又是如何帶班呢？9月適逢教師節，除了表達對恩師的感謝之情外，讓我們一同走進入特教現場，聽聽資歷深厚的「慢慢」老師她與資源班的故事！

[廣告]請繼續往下閱讀...

被宇宙帶來這，走過16年的特教旅程

當我問到為什麼老師會選擇擔任特教老師時，慢慢老師很有趣地的說「你以為有什麼感人的故事才進入特教系嗎？沒有，就是單純喜歡助人相關工作，而且分數剛好。」

慢慢老師對於人的事物感到興趣，擁有自我覺察的能力，能夠分辨自己的情緒、需求、價值和經驗， 分享自己在性向測驗中也有助人工作者的特質，才會被宇宙帶來這個位置。如果不走特教，也許會往輔導、心理、社工等助人專業。

在政府開辦廣設資源班的第一年，剛畢業的慢慢就是第一批資源班老師，不知不覺也已經過了16年。慢慢老師發現資源班不僅可以帶給孩子國語數學，更可以帶給孩子生活與未來就業的幫助。

資源班的孩子，能力就比別人差？

「你就是笨、上課不認真才會被老師帶去資源班！」曾有家長在我面前對著孩子批評，但真的是不認真、不努力嗎？或許是孩子還沒找到屬於自己的學習方法。



是不是進資源班的孩子就是智能障礙？其實不是的。資源班是屬融合式教育，針對輕度智能障礙、學習障礙、感官功能障礙等的孩子，提供個別化教育方案，但孩子同時可以在普通班獲得適當的資源與幫助。

「疑！我怎麼跟這些不太聰明的人在一起呢？我覺得好丟臉。」許多學習／情緒障礙的小朋友會認為自己並不像其他資源班裡的孩子一樣，造成他們對資源班產生抗拒。

「每個孩子都有著不一樣的天份，他只是剛好不擅長讀書。」有些資源班的孩子美術天份特別好、運動細胞特別強，也許只是很剛好我們還沒發現。

有些孩子的識字能力有一些困難，但智力中等，一開始他很排斥資源班老師用報讀的方式來考試擔心自己與別人不同，但久而久之當他習慣並且因為報讀而獲得符合自身能力的成績，他已經可以接受自己與其他人有一點不一樣，也意外地發現他獨特的聽覺能力與音樂天賦，「笨」不是他們的代名詞，如果你願意走進他們的世界，就能發現他們的獨特與可愛。

無法量化的進步，卻能獲得更多力量

慢慢老師憶起進步最大的琪琪（化名）十分欣慰。才進入兩年資源班的琪琪，起初與她歷經了衝突、懷疑、不信任與各種磨合。

家訪時，慢慢老師 細心教她如何使用鬧鐘、整理房間、床鋪等，並在生活課程中教她洗頭並透過平板的APP練習語言，透過不斷耐心地對琪琪說明與關心，在升上四年級後，琪琪表達意願提高許多，也經常不掩飾的對學習教室的老師、同組同學表達關心，下課吱吱喳喳的閒聊。 雖然孩子進步的是在成績單上看不到的，但他們的心靈卻都有提升，能真實的感受得到孩子的變化與成長。

現在回頭看，慢慢老師 也難以想像琪琪竟能夠突破瓶頸跨出好一大步。

其實孩子很單純，對於特殊孩子產生的「不喜歡、排斥、不接納」等皆源自於不理解，我們常常會對於自己不熟悉的事物感到害怕和抗拒，但也有部分的好奇，慢慢老師 因此舉辦融合學習，讓資源班的孩子邀請普通班的好朋友一起來資源班看電影、一起學習的活動，透過玩樂讓彼此了解即使不一樣也能一起做一樣的事情。

▲慢慢老師正準備烘焙教案，讓孩子能接觸其他事物。

慢慢老師讓高年級的同學在校慶園遊會時，販賣手沖咖啡，透過課業以外的事物，讓孩子找到自己的長處。 資源班就像資優班提供適當的資源給需要的孩子，也像補習班讓孩子有辦法補足自己不足的部分，更有孩子因為有資源班的老師可以發問，在課業上獲得成就感，進而激發出學習動力。

撕掉標籤！教學生涯中最大的挫折

「是媽媽說下學期不去資源班的！」筆者曾經聽過小朋友這樣說。慢慢老師也遇過類似情況。

許多家長不願意讓孩子進資源班，面對資源班，家長認為孩子不需要；也有家長擔心孩子上資源班會被歧視、被排擠，最後都拒絕讓孩子上資源班，雖然家長知道孩子在資源班是有明顯進步的，但當親朋好友問起時，這樣的標籤撕除，在他們心中還是會留下痕跡。

慢慢老師認為資源班是透過資源讓孩子變得更棒。就像當我們發現孩子視力不清楚時，卻因為配戴眼鏡會影響美觀，便忽略或漠視，長久下來，近視不但不會因此消失，還會變得愈來愈嚴重。

面對家長的不願配合，是慢慢老師教學生涯中最大的挫折。「是我教的不夠好嗎？是我不夠用心嗎？」

當我問起慢慢老師，如果自己的孩子就是特殊孩子怎麼辦， 她說「我當然也會擔心！」，其實慢慢老師的其中一個孩子就在懷孕時發現唇顎裂的問題，也曾擔心是不是唐寶寶，「過程真的很辛苦，倒是沒有想過面子或丟臉的問題，因為這段時間需付出的心力與時間是非常沉重的，尤其是家人的支持更為重要。」

雖然孩子不算特殊兒，卻也經歷了天人交戰，出生後的早療與唇顎裂治療，慢慢老師更能同理家長這種焦慮與擔心旁人的眼光。





▲資源班教室環境。

「英語不好我們送孩子到英文班、國語數學不好就到補習班，相同地學習有困難、社會適應有困難我們也可以帶孩子到資源班。」在帶過的孩子中，許多因為進入資源班而變得開朗樂觀，尤其是輕度障礙的孩子，當他們發現自己也可以透過努力獲得好成績，或是交到好朋友時，這份成就是他原本就應該得到的只是被埋沒了。

其實孩子要的很簡單，就是一份自我價值與歸屬感– 「當孩子能夠重建信心，便是資源班存在的最大意義。」

特教人力吃緊，老師的支持相對重要

特教老師的工作，除了大量備課教學，還有壓垮人的鑑定工作，臨時的個案處理、緊急的公文、細瑣的雜事。

隨著有需求的孩子與需求類型日漸增加，特教老師提供的服務變得更細緻，卻也因此增添了不少工作負擔，導致特教老師依舊面臨肩負過多學生的窘境，部分學生障礙程度較重，個案狀況差異大，老師需花更多心力照顧。然而，這類學生卻與其他學生在計算師生比時，同樣算為「一人」，無法真實反應特教老師的工作量。(※註: 目前國中小資源班師生比範圍為1:8-1:15)



▲特教老師教學日常的一部分。

在如此這麼繁忙的工作場域，怎樣調配身心不被雜亂的外在攪擾心境呢？對慢慢老師而言，先定住自己的心，再釐清孩子需要什麼？自己想要帶給孩子的是什麼？才是更重要的。

面對資源班龐大的教學和備課、行為與生活輔導，時常將教材帶回家。 雖然慢慢老師的孩子會跟她說「媽媽你好愛工作」，但家人仍支持自己的工作，是她最堅強的後盾，也是堅守特教老師職責的動力。

撐起眼前的孩子，與障礙和平共處

「障礙永遠不會消失。」慢慢老師強調先天障礙並不會因為學習而消失，就像近視並不會因為戴眼鏡就消失、聽障也不會因為助聽器消失，但這些輔助工具都是可以減輕障礙為我們帶來的不便，我們每個人都在和自己不為人知的秘密或障礙，和平共處努力生活著。

「很多我們覺得理所當然的事，往往是他們最艱難的挑戰，等到實際自己遇到障礙才知道多難跨越」 當孩子與家長和老師三方共同配合努力，孩子們可以在資源班學會如何與障礙共處，是最難能可貴的資源。

「只要我們用愛接納，用心灌溉，這群努力成長的孩子，依然有讓人引以為傲的表現，當孩子找到克服障礙的學習方法，就是變成更棒的自己的時候。」老師是一份以生命去服務生命的職業，慢慢老師在每一次與學生互動的過程，都視為一種學習與成長。

「有時候學生帶給我們的學習，遠比我們交給他們的多。」

因為跟這些資源班孩子互動，慢慢老師理解到各個孩子的需要與獨特，也更品味到生命中淬練過的美好。而後也將持續站在孩子前面，寫下自己與孩子們的成長故事。



● 原文取自【善耕365公益媒合平台】《想撕掉標籤！走進特教現場，資源班老師陪伴孩子走過的困難之路 》