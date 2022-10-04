「2022 CCCE城市盃數位科藝電競賽」出爐　大明高中奪3大獎

▲「2022 CCCE城市盃數位科藝電競賽」出爐，台中市大明高中在五都隊伍中，奪下2項總冠軍、1項亞軍。（圖／大明高中提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推廣競電產業不遺餘力，教育局在6月時就主辦「2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽」，邀請台北市、新北市、桃園市、高雄市等五都教育局參賽，希望為台灣學子打造數位競技暨創新應用舞台，目前是全國最大規模的「電子競技」暨「產業科藝」賽事，比賽歷經4個月後成績出爐，大明高中代表台中市，一舉拿下2項全國總冠軍、1項亞軍，是此次最大贏家。

教育局表示，這次賽事主要培養學生跨領域思考、自主學習、團隊合作協力、增進科技與人文素養，為台灣學子打造數位競技暨創新應用舞台。

比賽從6月開始進行到9月底，代表台中市參賽的大明高中在「數位科藝系列-商品設計_中文組」，奪下全國總冠軍、全國亞軍；「數位科藝系列-造型設計_Vtuber」也是全國總冠軍，大獲全勝。

美工科、廣告設計科、高中部學生張喬崴、陳昱翰、林芊妤、林沂璇共同組隊，以「SDGS聯合國永續發展目標」為概念，「資源回收議題」為主題，發展出「TOTG自主回收享樂趣」NFT商品及活動，希望培養民眾自主分類的習慣，大明在五都代表隊中拿下全國總冠軍。

另一個全國總冠軍則是電子競技數位科藝系列的「造型設計_VTuber」項目，廣告設計科學生盧嬿伃、潘俞樺、鄭瑜祺搭上元宇宙的創作浪潮，設計出的虛擬偶像「貝塔虎妮」，是本屆賽事精彩亮點，虎妮的服裝優雅奢華，呈現現代宮廷風的整體概念，最被評選委員接受。

美工科學生陳郁昊、王彥翔、陳杪音及廣告設計科郭亭岑，則是以我國農漁產品近期遭受禁止出口、滯銷，造成小農們巨大損失為發想，發展出「農援-全民瘋買NFT，幫助小農搶優惠系列」，希望替農漁民找到另外的轉銷管道，獲得亞軍。

美工科主任劉佳珈指出，學校近年來在課程中導入數位科技媒體，並結合人文、藝術、科技等，期許培養出學生具有多元視野的創新概念，以及更強競爭力。