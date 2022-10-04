妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙

記者黃宥寧／綜合報導

桃園龜山91歲李姓老翁駕駛車輛，疑倒車操作不慎狠撞上帶兒子逛街的鄧姓女子，釀1死5傷慘劇。鄧女「雙腿全斷」送醫不治，其夫悲慟表示，妻子下半身受損嚴重，不管花多少錢都希望葬儀社能幫忙縫合愛妻雙腳。對此，曾承接復興、澎湖空難及華山分屍案的名師郭璋成，稍早向《東森新媒體ETtoday》表示可無酬幫忙修復。

過去曾承接澎湖空難、華山分屍等案的59歲郭璋成老師向《東森新媒體ETtoday》表示，因為看到車禍新聞報導，感到相當難過，希望盡其所能幫忙鄧姓往生者修復雙腳完成其夫心願，至於費用部分，他則阿莎力說：「當然可以免費！」。

郭老師進一步透露，他目前於大仁科技大學擔任講師，教導學生遺體修復課程，其課程結構包含頭部的形塑、骨架（顏面骨及顱骨）、臉部肌肉紋路、皮脂肪層等，希望透過所學教導學生，替逝者修復完整身軀，讓逝者安祥離去，也能慰藉家屬的心靈。

▼郭璋成看見車禍新聞，表示願意免費替鄧姓死者修復雙腿。（資料圖／ETtoday記者攝）

91歲李翁今年2月因高齡註銷駕照，卻在1日下午17時22分許，駕駛20多年老車外出，行經路口時，不明原因猛踩油門倒車急駛，連右後車門也未關，接著車輛失控衝過安全島後逆向沿著文化三路內側車道持續倒車。

小客車倒車約200公尺後，在文化三路與文化二路52巷口撞擊行人鄧女、蔡男（13歲）、賴女（39歲）、鄭男（56歲）及停等紅燈的兩台機車騎士（陳男、林男），最後撞擊商家前路樹才停下來，現場一片零亂哀聲四起，其中51歲的鄧女不幸身亡。

鄧女丈夫透露，妻子下半身受創嚴重，連大動脈都清晰可見，所以他也告訴葬儀社人員，只要能縫合並恢復妻子的雙腳，無論花多少錢他都願意，但仍無法如願，因此讓他悲憤交加、難以入睡。