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社會 社會焦點 保障人權

學生太皮！國小師失控「暴力踹門」誤傷人　他被記申誡提告吞敗

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲新北一名國小男老師，因不堪學生干擾，失控踹門，導致這名學生頭部受傷，而遭懲處。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者翁子皓／新北報導

新北市1名國小老師2019年10月上課時，被班上一名頑皮的學生不斷干擾，情緒失控，用力用腳踹門，導致這名學生被門板撞到，之後遭學生家長到校申訴，而被校方校方和新北市教育局記申誡1次，老師不服，向學校與新北市教育局提告。法官認為，老師行為確實有失當之處，判老師敗訴，仍可上訴。

判決書指出，新北市陳姓國小老師2019年10月8日第3、4節授課時，屢遭班上一名學生干擾，讓他無法專心上課，一怒之下，用腳猛踹門，結果門板撞上學生，學生因重心不穩撞上牆壁。家長因學生回家後表示頭痛，認為老師管教不當，到校申訴反應，請校方處置。

老師經校方調查後，被認為行為確實不當，遭記申誡1次，但他不服氣，在向新北市教育局、教育部申評會申訴都失敗後，提起行政訴訟，請求撤銷校方懲處。

校方表示，之前考核會時該名老師承認說「我那天真的動氣，就踢了一下門」、「家長生氣質問說老師踹門，我回答是踢門」、「我做不良示範，是沒有錯」，可見校方認定他不當管教並記申誡懲處，並沒有問題。

法官認為，老師管教確實失當，記申誡1次也符合正當程序，判老師敗訴，仍可上訴。

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