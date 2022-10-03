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男子持圓鍬「爆頭30下」好心借宿恩人致死　遭判無期徒刑

▲男子持圓鍬爆頭友人致死，遭判無期徒刑

▲陳姓男子(中)持圓鍬爆頭收留友人致死。（圖／警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區謝姓男子於110年12月間，好心收留62歲陳男，未料兩人於今年1月2日在謝男家中喝酒，互起口角，陳竟拿起屋外圓鍬毆打謝頭、臉30多下致死，事後辯稱沒殺意；桃園地院審理後，痛批陳手法殘忍、毫無悔意，3日依殺人罪判處無期徒刑，可上訴。

▲男子持圓鍬爆頭友人致死，遭判無期徒刑

▲陳男110年底借宿大園區謝姓友人家旁鐵皮屋。（圖／警方提供）

判決指出，62歲陳男曾因傷害致死入獄，110年底借宿大園區謝姓友人家旁鐵皮屋，今年1月2日下午兩人在謝男家喝酒，謝批評陳的妻子，兩人爆發口角及肢體衝突後，陳奪門而出看見門外有一把圓鍬，便持圓鍬折回，朝謝男頭、臉攻擊，當晚經送醫仍不治，經檢方日前依殺人罪起訴。

法院認為，陳男與謝男發生衝突後，原可離開以終止爭吵，卻又在發現圓鍬後，拿它折回並打死人，足認有殺人犯意，不採信陳男辯稱沒殺意。

法院審酌，陳男殺人手段兇殘，幾近殘虐，造成死者瀕死前身心蒙受諸多疼痛、恐懼，惡性重大，犯後卻毫無悔意、也沒道歉，令親屬難以平復傷痛；再考量他曾因傷害致死入獄，卻仍漠視法治、輕忽他人生命，今宣判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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