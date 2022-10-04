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莎拉布萊曼聖誕派對屏東演唱會10／6開賣　縣民有優惠

▲莎拉．布萊曼聖誕派對屏東場演唱會10/6啟售 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲莎拉．布萊曼聖誕派對屏東場演唱會10/6啟售 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

享譽國際的美聲跨界天后—莎拉·布萊曼屏東場，將於12月18日晚間7時30分在田徑場戶外演出，預計容納6500席。莎拉．布萊曼透過她的「聖誕派對演唱會」，與臺灣歌迷提前共度最浪漫、溫馨的聖誕佳節。演唱會票券10月6日與全台線上同步開賣，另針對屏東縣民推出200元及500元優惠票，於10月7日在屏東演藝廳現場開賣，讓縣民可以用親民的價格享受國際級的演出。

縣府文化處表示，這次巡迴北中南共四場次演出，莎拉．布萊曼將帶來多首她最喜愛的聖誕歌曲，以及歷年暢銷金曲，絕對會成為歌迷們最難忘的聖誕回憶，溫馨不失華麗的演出更為聖誕節帶來了全新的感受。

屏東壓軸場10月6日與全台同步開賣，票價從800元至4800元，11時準時於寬宏售票系統線上開賣；另推出200元及500元縣民優惠票於10月7日上午9時30分於屏東演藝廳現場販售。

屏東縣民優惠票凡18歲以上設籍屏東之縣民憑身份證件，1證可購買2張 (皆自由座且無法使用其他折扣)，僅限屏東演藝廳售票點購買；而藝遊卡會員於線上購票輸入卡號即享75折優惠，每卡限購4張，如欲購票，請儘速完成辦卡即可享受優惠。詳細購票資訊可上屏東縣政府文化處或屏東藝遊臉書查詢。

莎拉．布萊曼擁有天籟般的美好歌喉及超越三個高八度的歌唱音域，也是唯一一位曾同時獲得美國告示牌排行榜舞曲與古典音樂榜冠軍的歌手。歷年專輯全球銷量突破三千萬張，在超過40個國家共計獲得180張黃金唱片及白金唱片的銷售認證，多張專輯登上告示牌排行榜、並舉辦過數次世界巡迴演唱會。

莎拉・布萊曼也是首位兩度受邀至奧林匹克運動會演出的歌手；分別是1992年巴賽隆納奧運與2008年北京奧運。莎拉・布萊曼因其對音樂的傑出貢獻，獲得世界知名好萊塢星光大道的星星徽章。

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