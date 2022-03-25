全中運選手之夜卡司曝光！天王天后＋天團　謝金燕重磅壓軸

▲全中運最令人期待的「選手之夜」將在花蓮市東大門廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國中等學校運動會今年在花蓮舉辦，最令人期待的「選手之夜」將於4月16日晚間7時至10時，在花蓮市東大門廣場舉行，今年堪稱歷年全中運選手之夜最強卡司陣容，共邀請7組重量級天王天后天團卡司，其中電音天后謝金燕睽違7年重返花蓮演出，豪華陣容要將全中運氣氛嗨到最高點！

花蓮縣政府睽違17年再次成功爭取到全中運主辦權，為了給選手帶來最強的應援，「111年全中運選手之夜」端出7組最強的卡司陣容；除了「電音天后」謝金燕時隔7年重返花蓮演出，還有「搖滾天團」動力火車、「嘻哈天團」玖壹壹、「韓流天王」Bii畢書盡、「唱跳男神」鼓鼓呂思緯、「狼人殺偶像」婁峻碩、賴晏駒、黃偉晉以及「金曲新人」壞特?te等巨星接力演唱，並由獲得金鐘獎的「全明星主播」蔡尚樺擔綱主持，4月16日晚上7點起帶來3小時不間斷精彩演出，為選手們加油打氣，與花蓮鄉親一同歡樂。

▲除了天王天后天團外還有電音天后謝金燕睽違7年重返花蓮演出。

觀光處長張志翔指出，花蓮縣政府每年夏季及冬季舉辦東台灣音樂盛典，皆強力主打「一張火車票直通小巨蛋」，今年演唱會盛事將連續不間斷，由春季的「全中運選手之夜」一路唱到夏季的「夏戀嘉年華」以及冬季跨年的「太平洋觀光節」。

其中首度開唱的選手之夜，登場卡司更是集合全台各縣市跨年壓軸卡司，眾多重量級歌手一同來花蓮為選手加油打氣，舞台硬體規格也比照台北巨蛋等級，歡迎各隊選手、全國嘉賓與花蓮鄉親共襄盛舉，一起感受花蓮的熱情與活力，並近距離感受巨星魅力。

花蓮縣政府特別提醒4月16日（六）下午17時30分至23時，會場周邊將實施交通管制，以紓解人潮，確保交通順暢，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。活動轉播則在MTV台、三立綜合台、三立新聞網、Vidol 影音、三立官方YouTube及111年全中運官方頻道同步呈現。