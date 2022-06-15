天才演奏家周善祥來台首場管風琴獨奏　屏東演藝廳登場

▲天才演奏家周善祥6月19日在屏東演藝廳演出 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

被歐美譽為「二十一世紀現代莫札特」的周善祥，2021年在台灣連續舉辦15場鋼琴獨奏會獲得廣大好評，今年剛滿30歲的他，6月再度來台巡演，展開10場「周善祥‧一個人的音樂節」。6月19日下午2時30分，於屏東演藝廳舉辦管風琴獨奏會，這也是他在台灣第一場管風琴音樂會。

這場音樂會特別安排上半場為鋼琴獨奏，下半場則為管風琴獨奏，演出曲目包括韓德爾的〈E大調第5號組曲〉、莫札特作品〈降 B 大調第13號鋼琴奏鳴曲〉，甚至大膽安排類似協奏曲的「裝飾奏樂段」，而將近40分鐘的李斯特〈以麥雅貝爾歌劇《先知》之聖詠曲《願救贖之浪奔向吾人》所作的管風琴幻想曲與賦格〉。

周善祥表示：「李斯特—開啟了我演奏管風琴的動機」，因為這首曲目正是音樂史中浪漫樂派的第一首管風琴曲，富藏許多獨創的音樂元素，使他對演奏產生新的想法，亦是他最初想談管風琴的原始動機。

身為鋼琴名家布蘭德爾退隱舞台之前的最後一位弟子，他在台灣創造了音樂表演奇蹟，「音樂可以帶我穿越時空」帶著自己的見解，用自己的步調理解不同時代的音樂本質，透過他的演奏及解說，帶領觀眾窺探各式有趣的曲目作品。

文化處表示，該場售票演出，凡持有屏東藝遊卡及屏東縣民皆享有購票優惠，詳細演出資訊可至屏東藝遊粉絲專頁或至OPENTIX兩廳院文化生活查詢(https://www.opentix.life/event/1504739488980635652)