　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天才演奏家周善祥來台首場管風琴獨奏　屏東演藝廳登場

▲天才演奏家周善祥6月19日在屏東演藝廳演出 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲天才演奏家周善祥6月19日在屏東演藝廳演出 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

被歐美譽為「二十一世紀現代莫札特」的周善祥，2021年在台灣連續舉辦15場鋼琴獨奏會獲得廣大好評，今年剛滿30歲的他，6月再度來台巡演，展開10場「周善祥‧一個人的音樂節」。6月19日下午2時30分，於屏東演藝廳舉辦管風琴獨奏會，這也是他在台灣第一場管風琴音樂會。

▲天才演奏家周善祥6月19日在屏東演藝廳演出 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

這場音樂會特別安排上半場為鋼琴獨奏，下半場則為管風琴獨奏，演出曲目包括韓德爾的〈E大調第5號組曲〉、莫札特作品〈降 B 大調第13號鋼琴奏鳴曲〉，甚至大膽安排類似協奏曲的「裝飾奏樂段」，而將近40分鐘的李斯特〈以麥雅貝爾歌劇《先知》之聖詠曲《願救贖之浪奔向吾人》所作的管風琴幻想曲與賦格〉。

周善祥表示：「李斯特—開啟了我演奏管風琴的動機」，因為這首曲目正是音樂史中浪漫樂派的第一首管風琴曲，富藏許多獨創的音樂元素，使他對演奏產生新的想法，亦是他最初想談管風琴的原始動機。

身為鋼琴名家布蘭德爾退隱舞台之前的最後一位弟子，他在台灣創造了音樂表演奇蹟，「音樂可以帶我穿越時空」帶著自己的見解，用自己的步調理解不同時代的音樂本質，透過他的演奏及解說，帶領觀眾窺探各式有趣的曲目作品。

文化處表示，該場售票演出，凡持有屏東藝遊卡及屏東縣民皆享有購票優惠，詳細演出資訊可至屏東藝遊粉絲專頁或至OPENTIX兩廳院文化生活查詢(https://www.opentix.life/event/1504739488980635652)

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
BA.4、BA.5不會只像「普通感冒」！　1族群最危險
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣全數回收富樂快篩試劑　尚未付款將退回廠商

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

天才演奏家周善祥來台首場管風琴獨奏　屏東演藝廳登場

警察節送賀禮！　台東縣明年再提高超勤津貼

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資　挹注台南實物銀行助弱勢

南警專案出擊　首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

屏東男騎電動車身體不適路倒　枋寮警即時救援

自媒體正夯！短影音關鍵7秒變身TikTok網紅　花蓮講座好評不斷

台東夏雪芒果評鑑競賽結果出爐　陳諒旻奪本屆果王

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

台東縣全數回收富樂快篩試劑　尚未付款將退回廠商

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

天才演奏家周善祥來台首場管風琴獨奏　屏東演藝廳登場

警察節送賀禮！　台東縣明年再提高超勤津貼

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資　挹注台南實物銀行助弱勢

南警專案出擊　首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

屏東男騎電動車身體不適路倒　枋寮警即時救援

自媒體正夯！短影音關鍵7秒變身TikTok網紅　花蓮講座好評不斷

台東夏雪芒果評鑑競賽結果出爐　陳諒旻奪本屆果王

台東縣全數回收富樂快篩試劑　尚未付款將退回廠商

全球500大富豪財富大跳水！身家蒸發逾41兆　「他」損失最多

GPS迷航後輪落入水溝　台東警「槓桿原理」助民眾脫困

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

阿里山公路驚見無人機車奔馳

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

即／中壢2天內2火警！商店起火家具、骨董狂燒

搜救人員架設垂降救回

65歲中風婦染疫　6天後病死護理之家

即／台電大潭電廠工地鷹架倒塌　6男遭壓傷

南警首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

台南芒果即將開賣

南投縣發1萬8726劑公費快篩試劑予公務員

桃園開設26處接種站　推長者第4劑接種

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

地政所短命徵才公告 1人報名錄取

高粱、大豆災損15日起現金救助申請

竊嫌見警車心虛躲車旁查獲鋼筯贓物

更多熱門

相關新聞

現代Venue小改款提前曝光

現代Venue小改款提前曝光

Hyundai（現代）人氣小休旅Venue自上市後已滿3年，原廠也預計在6／16發表小改款車型，不過印度Hyundai更搶先一步，不僅曝光新Venue的照片，還提前開放下訂，不難想見Venue在當地市場的受歡迎程度。

Hyundai新一代Kona測試曝光

Hyundai新一代Kona測試曝光

年輕駕駛二手、新車推薦指南出爐

年輕駕駛二手、新車推薦指南出爐

現代Staria讓出差也能這樣享受

現代Staria讓出差也能這樣享受

現代Staria正式上市

現代Staria正式上市

關鍵字：

周善祥莫扎特21世紀現代屏東演藝廳

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面