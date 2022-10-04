雞排妹又贏了！PO文評論「整型做壞了」　挨告妨害名譽獲不起訴

▲雞排妹與整型診所的官司再度獲勝。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

藝人雞排妹因肖像權糾紛，要求2012年替她抽脂的高雄知名整型診所，撤下門口柱子使用她照片的宣傳照，並求償150萬元，遭法院判定敗訴。診所不滿雞排妹在網路上轉貼文章和評論，指整型診所整壞許多個案，也對雞排妹提告妨害名譽，高雄地檢署今年6月時偵結，認為雞排妹的言論和貼文未逾越「合理評論原則」，將她不起訴處分，整型醫院不服聲請再議，高雄高分檢審核後駁回聲請。

至於診所向雞排妹求償300萬元的民事官司，仍在審理中，雙方的官司纏鬥，雞排妹目前二勝一敗。

▲雞排妹鄭家純（中）與整型診所官司纏訟。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

雙方的戰火起因於2020年雞排妹因肖像權而與高雄知名整型診所發生爭議，雞排妹憤而向診所提告並求償150萬元，對此，診所發出聲明反擊，指雙方2012年時就已就肖像權達成交換協議，且有明確的合約與信件為證，另外針對雞排妹的臉書貼文，診所也認為此舉蓄意傷害主治醫師的形象，向法院提出妨害名譽告訴，並提民事訴訟，要求雞排妹賠償300萬元。

雞排妹2012年時尚未成名，當時特地南下高雄請求該形集團合作，雙方並在該年3月簽訂合約，並由診所提供體態雕塑之抽脂手術，不料隨著雞排妹名氣越來越大，卻對診所提告要求解約，不滿診所廣告仍放著她的舊照，認為肖像權遭侵犯，一狀告上法院，並求償150萬元。

▲雞排妹在臉書上留言被告。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

全案經智財法院審理認定，雞排妹要求整型診所移除看板並賠償150萬元，但看板是「高雄元和雅診所」設立的，雞排妹告的則是「台北元和雅診所」搞錯對象，因此判她敗訴。

除了打官司外，雞排妹也在網路上轉貼不少曾在該整型診所的「受害者」貼文，指其中除小模外，更還有一般民眾，都是在該診所動完手術後，在別的地方被診斷「做壞了」，卻都因擔心被該診所提告不敢張揚，除提醒消費者注意外，也呼籲若有受害者要提告，她能提供一定程度的協助，也被診所提告妨害名譽，

診所指出，雞排妹為知名藝人，所發表的言論對社會大眾有一定程度的影響力，竟於追蹤人數67萬多人的個人臉書上公開發表不實言論，足以抵毀主治醫生個人形象，也造成醫美集團因此蒙受形象及名譽的損害。

但檢方認為，雞排妹在臉書上對自己18歲整型經過的發文，屬可就公評之事善意發表言論，轉貼其他人的貼文也是她身為公眾人物為他人發聲，並非虛妄，因此認定雞排妹的言論未逾越「合理評論原則」，將雞排妹不起訴處分。

知名整型診所不服聲請再議，高雄高分檢支持原審檢察官的看法，認為沒有偵查未完備情事，駁回整型診所的再議。