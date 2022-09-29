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垃圾源頭減量！網購包裝不得使用PVC材質「明年7月實施」

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲為降低網購廢棄包材造成環境負擔，環保署預告，明年7月起，網購包裝不得使用含PVC材質。（圖／unsplash）

記者許敏溶／台北報導

網購潮流正夯，但也帶來大量的廢棄包材造成環境負擔，環保署為從源頭將包材廢棄物減量，今（29日）預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，規定網路零售業出貨給消費者時，須符合包裝材料及方式規範，例如包裝不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，且大型網際網路零售業須達成包材減重率或循環包材使用率規定，預計從明年（112年）7月1日起實施。

隨著全民電商時代來臨，加上疫情關係，網購已經成為民眾生活中不可或缺一環，但網購也帶來大量的廢棄包材造成環境負擔，根據環保署統計，網路零售銷售額從106年2283億元，成長到110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，相當約產生3134公噸塑膠包材廢棄物、5萬4182公噸紙類包材廢棄物，整體網購包裝碳排量達7萬8000公噸二氧化碳當量。

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▲▼為了讓垃圾從源頭減量，環保署預告，明年7月起，　網購包裝不得使用PVC材質。（圖／記者許敏溶攝）

▲為了從源頭將包材廢棄物減量，環保署預告，明年7月起，網購包裝不得使用PVC材質。（圖／環保署提供）

為了從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，訂定「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，預告從明年7月1日起，包裝不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，包裝材製造須符合規定回收紙混合率或再生料摻配比例。

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲為降低網購廢棄包材造成環境負擔，環保署預告，明年7月起，網購包裝不得使用含PVC材質。（圖／unsplash）

此外，環保署指出，資本額5千萬元以上業者，商品之包裝材用量須符合分級包裝重量比值規定；資本額達1億5千萬元業者，應達成平均包材減重率或循環包裝使用率的分年目標等規定。

環保署強調，若網購消費如能在出貨時從源頭減少包裝材使用，不僅減少資源浪費、降低環境負擔，還能減少業者包材成本，同時也省去消費者處理包材廢棄物的困擾，可謂是一舉三得，各界若對草案有意見，可在預告刊登公報的次日起60日內，提供相關意見或修正建議。
 

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