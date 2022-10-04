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2022桃園科技藝術節　電單車改裝如「變形金剛」很吸睛

▲2022桃園科技藝術節，電單車改裝作品很吸睛

▲2022桃園科技藝術節，電單車改裝作品很吸睛。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022文化部×桃園科技藝術節、以「前進之路（The Way Forward）」為主題，於桃園展演中心展出的展期將至10月9日結束，數10件展出作品中，以移工馬龍改裝後的電動自行車，發出耀眼閃爍的七彩燈光，有如「變形金剛」的酷炫配色，相當吸睛。

▲2022桃園科技藝術節，電單車改裝作品很吸睛

策展單位指出，移工馬龍來台多年，是一家工廠的機具操作員，由過去放假都待在宿舍滑手機，到買了電單車後，開啟與外界的互動和電單車改裝的話題。馬龍說，基本款電單車約3萬，經過他巧思花了4倍費用改裝升級後，車身發出耀眼閃爍的七彩燈光，騎出去不時引來移工朋友或在地人士的好奇觀賞、發出讚嘆，讓他引以為傲！

▲2022桃園科技藝術節，電單車改裝作品很吸睛

▲電單車改裝酷炫配色，相當吸睛。（圖／藝設中心提供）

由於，移工朋友們，多半是隻身來台，在台並沒有親人相陪相伴，改裝電單車成為移工生活圈重要交流話題，也為枯燥的生活增添光彩，成為另類的科技藝術。

2022文化部×桃園科技藝術節展期即將結束，策展人蔡宏賢指出，今年展覽邀集超過50組國內外藝術創作者及團隊，探討衍生運算、循環經濟、NFT、元宇宙、數位話語權等重要議題。從展覽、科技表演及專家講座，舉辦近70場演出與推廣活動，籲請尚未參展民眾，快來體驗科技與藝術跨界激盪的未來生活。

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