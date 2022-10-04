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高雄消費地圖重新洗牌！義享週年慶「回饋最高18%」會員再爽抽「聯合航空」遊美機票

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／義享時尚廣場提供）

▲開幕滿1年多的高雄義享時尚購物廣場，終於在10/6迎來首次週年慶！（圖／義享時尚廣場提供，下同）

消費中心／綜合報導

去年新開幕的高雄義享時尚購物廣場，憑藉著全台最新奢以及高雄獨家進駐的眾多名店，一舉成為網路聲量飆升超快的時尚購物商場百貨，尤其媲美日本東京的裸視3D巨型LED外牆，巨人逼真吸睛的3D視裸特效，更是一躍成為高雄新地標，不少外地旅客訪高時，也指定要朝聖這個擁有最火話題的Shopping兼美食地圖熱區！近期，在超過20萬會員引頸期盼下，義享時尚購物廣場終於迎來首次「週年慶」活動，全館不只誠意滿滿祭出「最高18%回饋」，會員還有機會抽到聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票，帶會員翱翔天際、直衝熱門旅遊景點。

有在關注高雄美食訊息的人都知道，高雄義享時尚購物廣場之所以能在短時間內擄獲在地人的心，首要因素和「滿足高雄人的胃」脫不了關係！首先，平價小吃在這裡當然不缺席，多種選擇以及舒適的用餐環境，自然吸引在地人照三餐上門享受。除了高CP值的質感小吃，假日更要以頂級火鍋、知名燒肉、高檔日式Buffet餐廳，好好犒賞辛苦一整個禮拜的自己，冠軍級的咖啡及網美系職人甜點、網紅YTR手搖飲，更是吸引許多年輕人特別來此嚐鮮。

而近期蔚為風潮的健康養生飲食，最重磅的消息還是甫於10/1(六)正式開幕的「自然法則健康三好市集」義享旗艦店！這個超過250坪的旗艦店市集不只是全台最大，由王明勇食療養生專家操刀以不只是生活方式概念，融合了「食、睡、動、補」4大養生觀念，除了提供多元豐富的在地小農有機蔬果、無毒肉品、純淨海鮮，也會透過保健寢具、健康教室、補給營養品等體驗，為南台灣民眾打造嶄新的健康生活。12月31日前，義享會員持第一銀行義享天地聯名卡還可享有單筆滿888元贈50元電子商品券的滿額回饋，成為鞏固健康的強力後盾。

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／品牌提供）

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／品牌提供）

▲食療養生專家王明勇先生於南台灣打造自然法則全新旗艦店，現場安排駐店營養師走動式服務，主動提供專業飲食建議。

除此之外，義享時尚購物廣場還擁有另一個讓人無法拒絕的理由，那就是不能出國也要與國際時尚零時差的購買精品。不只有LOEWE、CHLOE、BALLY、RIMOWA、ZEGNA、dunhill、IWC、PANERAI、Cortina Watch、CHARLES & KEITH、ASPORT、Folli Follie、RADO、AIGNER、JOSEPH、LAUREN、MOISELLE、strellson、Luisa Cerano等多達19間的高雄獨家精品時尚品牌，在比鄰高雄萬豪五星酒店的佈局下，看準高雄商務旅客的高消費力，時尚高級腕錶的部分，就更集結了國際高級腕錶包含Cartier、BLANCPAIN、FRANCK MULLER、H. Moser & Cie.、ZENITH等品牌，於一樓形塑品牌最齊全的高級腕錶專區，極具隱密且專人服務的空間，特別適合喜愛品鑑的腕錶玩家前來一訪。愛美者不容抗拒的購物天堂必逛『一站式購足美妝服務專門店iGLAMOUR愛‧迷人』，也在義享時尚購物廣場2F設立超過400坪寬敞時尚的空間，同時引進國內外知名美妝髮品相關商品，一字排開的展示櫃，格外具有國際購物中心的氣勢，隨時提供諮詢的專業美容顧問，也在此帶來超貼心的個人化服務體驗。

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／品牌提供）

▲▼主打「一站式購足」的美妝服務專門店iGLAMOUR愛‧迷人，在義享時尚購物廣場設立寬敞時尚的門市空間，今年週年慶特別推出多款明星商品3折起優惠！

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／義享時尚廣場提供）

在南台灣儼然就是美髮品牌代名詞的「米蘭時尚髮型」也進駐於此，購物逛街也能享受細膩且舒適的髮型服務。值得一提的是，在韓國人氣爆表的證件照服務，現在來到義享時尚購物廣場也有「holo+FACE韓式照相館」可以體驗，不用等到解封出國，就能享受零時差的偽出國感受！走一趟義享時尚購物廣場，從國際時尚、潮流穿搭到健康料理食尚，就能一次全部擁有。

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／義享時尚廣場提供）

▲除了食尚美饌、腕錶精品、香水美妝，義享時尚廣場亦有輕奢名品等品牌，致力滿足每位消費者嚮往的時尚穿搭。

為了開幕以來的首次週年慶，10/6(四)～11/6(日)足足32天活動檔期，除了規劃最高18%禮券回饋活動，會員也享有更多獨家的購物優惠。10/6(四)～10/16(日)，只要於全館指定櫃位消費2,000元，就可兌換200元商品券以及100元餐飲購物金，搭配義享天地聯名卡單筆刷卡分期滿1萬元，還能再加贈300元商品禮券，等於回饋高達18%，享受週年慶誘人折扣的同時，還能拿到實質的禮券回饋省荷包，買愈多就等於幫未來的消費省愈多。

至於還沒成為會員的消費者，建議在開始搜尋下手目標前，先透過智慧型手機下載「義享時尚廣場APP」，簡單註冊就能輕鬆免費成為會員，而且在週年慶期間，會員天天來店能享有每日2小時的停車優惠。10/10(一)前消費不限金額或扣會員點數10點，還可將2022年度限定的高雄城市紀念杯帶回家！在10/11(二)起指定時段消費滿800元，還能兌換超萌人氣「宇宙人系列」的會員卡友禮，而且這是只在義享時尚購物廣場限量兌換的獨家限定圖騰，死忠粉絲絕對要換起來，才能全系列四款都蒐集！

最後，會員不可錯過的活動還包括，在週年慶檔期時間內，義享卡會員只要扣會員點數10點，就能參加吃喝玩樂年度暢遊大抽獎活動，最大獎可獨得「聯合航空」台北到美國不限點的雙人來回機票，或是高雄萬豪酒店住宿券等好禮，就靠這一波活動試試自己下半年的手氣。

▲▼高雄,義享時尚廣場,米其林,Buffet,義聯,三好市集,精品,週年慶。（圖／義享時尚廣場提供）

▲趁著「週年慶」期間最高18%回饋的優惠活動，CHARLES & KEITH也只在週年慶期間才有參加商場禮券回饋，快把平常捨不得買下的輕奢品一次購足！

熱愛職棒的粉絲，也能在週年慶期間「追星」一波！10/6(四)至10/8(六)的早上10點15分，義享時尚廣場特別邀請樂天女孩RAKUTEN GIRLS、Fubon Angels及Passion Sisters中職啦啦隊成員，一起在開店前跳出最奔放的「活力應援」啦啦隊舞蹈！不只歡迎粉絲共襄盛舉，在10/9(日)和10/10(一)下午，分別也有超人力霸王與SUPER WINGS卡通明星見面會活動，爸媽也可以帶著家裡的小朋友，跟著跳出滿滿活力！

看表演還不夠，義享時尚購物廣場還要你變身大明星！10/22(六)到10/30(日)，每逢週末，也有一系列義享盃競賽，從街舞、歌唱、毛小孩選秀與萬聖節兒童造型秀等活動，四大夢想舞台不只有機會成為未來的義享之星，一同組隊參賽的親友團，也能在一次次活動中增加緊密的革命情感，讓義享時尚購物廣場不只是日常走逛、週年慶血拼的首選之地，更能構築生活中最難忘的動人回憶！

義享時尚購物廣場
地址：高雄市鼓山區大順一路115號(捷運凹子底站2號出口)
官網：https://www.esky-mall.com.tw

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