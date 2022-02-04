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韓式餐廳藏過期芥末醬　挨罰36萬辯「同業借放的」法官信了

▲▼醬料,番茄醬,芥末醬。（圖／翻攝自pixabay）

▲韓式餐廳菜色是否會用到芥末醬（中），成為店家存放過期食物受罰的關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1家韓式烤肉餐廳前年被台北市政府稽查發現，店內竟冰存6樣過期1、2年的佐料與食材，業者不服被裁罰6件違規共36萬元罰鍰，提告抗罰辯稱是同業借用冰箱存放，店內餐點沒使用這些材料，就算有錯也不該一樣一罰，台北地院採納業者辯解，判決撤銷罰單，但業者沒落實倉儲管制，是否違反《食品安全衛生管理法》應開罰，須由台北市府另行調查。

判決理由指出，本案台北市府用《食安法》第15條處罰業者貯存過期食物，但證人證詞與店內菜單顯示，這6樣過期物品沒用於做成給消費者吃的「食物」，所以撤罰，《食安法》第8條規範食品業者對從業人員、場所與設施有衛生管理責任，須由台北市府另行調查本案業者是否沒落實倉儲管理，罰則同為6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，可勒令歇業、停業至甚至廢止公司登記。

本案餐廳位於北市中山北路二段一處巷內的2樓，台北市府衛生局接獲檢舉，前年（2020年）3月到場稽查，在店內冷凍櫃發現6樣過期佐料或食材，其中1瓶果糖和1瓶芥末醬過期近2年，另4樣酢精、調製奶水與美國進口紅櫻桃，也都過期1年多。

北市府裁罰業者每件過期商品6萬元、共36萬元罰鍰，業者辯稱有5樣物品是同業寄放冰箱，或前員工、前負責人開發新產品失敗、沒將用剩的材料帶走，僅1樣是自己母親做菜自用，完全沒用來烹調給客人吃的食物，店內菜單可證明所有菜色都用不到這6樣東西。

業者聲稱就算疏於注意、沒將過期物品從店內冰箱移除，也不該不管情節輕重、一律一樣一罰，業者願意承認2個違規行為，但提起訴願被駁回後，改打行政訴訟抗罰。

北市府指出，接獲檢舉去稽查，先發現店內有蟑螂和多個捕鼠器，接著才查獲冰存過期食品，已給業者改善時間，業者同年6月坦承有幾樣是自己購買，或前員工研發菜單放到過期沒清除。

北院行政訴訟庭審理認為，若過期物品並沒有、也不可能用於食品原料、成品、半成品，應不受「貯存過期食物」的規定處罰，而本案查獲的6樣物品，都非本案韓式餐廳會用到的材料，業者也清楚交代來源、用途與沒清理的原因，據此認定北市府沒用正確法條開罰，判決撤罰，可上訴。

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關鍵字：

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