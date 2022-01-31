　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鍋具廣告「凍齡回春」涉療效挨罰　法官：衛生局搞錯這件事

▲▼北市廣南國際公司上網推銷旗下飛騰鈦金屬女兒鍋，被檢舉廣告不實挨罰。（圖／翻攝飛騰家電YouTube）

▲鍋具業者被檢舉網路廣告誇大不實而挨罰，法官撤罰認為業者是賣鍋子不是賣食物。（圖／翻攝YouTube）

記者黃哲民／台北報導

北市1家鍋具貿易商2020年被人檢舉，在網路上宣稱煮出來的食物可以「養顏美容」，涉誇大不實，台北市衛生局調查後，依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元，業者提告抗罰，堅稱僅傳達用他們的鍋具可以煮出好吃營養的食物，不是賣「食品」，台北地院審理認為，鍋具雖屬《食安法》規範的食品器具，但本案業者並非吹噓鍋具本身有「養顏美容」的療效，判決撤罰，可上訴。

本案業者標榜鍋具從歐洲進口，用起來不會燒焦、煮東西味道特別香，而且色澤更增豔更漂亮，吃了可以養顏美容，業者並上傳廣告影片到YouTube，宣稱客人反應吃了這個鍋子煮的食物「覺得越來越年輕、體力越好」、「不僅凍齡還回春」、「試試看，你一定會有所體會」。

業者負責人還入鏡「現身說法」，自稱到醫院做雙眼檢查時受傷，整個下午看不見東西，但是喝了用自家鍋具做的滴雞精，「很神奇喔，太不可思議，喝完之後，慢慢能看到客人的臉，能看到電腦，手機的字也看得到了」。

民眾認為業者廣告內容太誇大，2020年向衛生福利部食品藥物管理署檢舉，轉由北市府衛生局調查後，認定業者打廣告的內容有不實、誇張或易生誤解情形，裁罰業者6萬元罰鍰。

業者提訴願被駁回，再提行政訴訟抗罰，強調他們賣的是「鍋具」，不是「食品、藥物」，廣告雖描述雞精的好處，充其量只是烹飪教學，告訴消費者吃健康營養、天然新鮮的食材對健康有益，最終目的，是希望消費者來買他們的鍋具，但3支廣告片共只有99次觀看數。

北市府衛生局指業者的產品說明書記載鍋具與食物接觸面使用塑膠材質，但本案鍋具廣告會讓一般民眾誤以為用來煮東西吃，能讓視力復原、凍齡回春，甚至可護肝及增強免疫力，已不只是教觀眾做菜，而是涉及標榜療效，有不實、誇張或易生誤解情形。

法官審理認為，本案業者賣的鍋具雖屬《食安法》規範的「食品器具」，廣告內容可能有些誇張，但仔細看完3支廣告片，就明白業者宣傳鍋具能煮雞精與其他營養食物、吃了有療效，而不是鍋具本身能養顏美容、滋補強身，北市府衛生局擷取廣告片段開罰，反而有違誤，據此判決撤罰，可上訴。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
戴資穎新造型「時尚美照」曝光！　網驚呆：好美
知名牛肉麵秘方曝！　他見湯頭「倒1黑汁」肉質秒變嫩
夫突匯5萬「年終獎金」！人妻下秒卻氣炸：打爆他的蛋
快訊／台中火車站爆確診足跡！　盧秀燕將開記者會說明
快訊／行人闖平交道爆死傷事故！　礁溪＝四城站單線通行
小S曬「火辣雙球自拍」狂賀宿敵林志玲！　網笑歪樓
快訊／新北今+1　返南部過年確診
北市明起部分行業升2.5級　影城「全面禁止飲食」
快訊／桃園最新「4處足跡」曝！　去過蛋行、藥局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男寄出3張金融卡害人遭騙225萬辯「不是我！」　法官判全賠還得坐牢

男酒駕走走停停遭查獲‥新法生效屏東首位法辦

4萬薪水掉出褲袋灑滿地　路人拾金不昧PO臉書讓他好過年

撕票女建商2／屍袋詭吊竹林樹枝　18塊「方正殘軀」難拚人形

鍋具廣告「凍齡回春」涉療效挨罰　法官：衛生局搞錯這件事

淫男扮名醫拐黑道大哥孫女上床、拍裸照！遭祭追殺令　再玩弄2女

撕票女建商1／綁恩人勒贖千萬　百警靠關鍵紙條抓人卻晚了一步

高雄「球棒隊」砸毀舞廳大門鬧事！警局長怒撂44字重話

2萬多元名牌衣送洗遭搞丟　索賠被依「窗簾」折舊剩不到4千

詐騙被害人唯一共通點竟是...　刑事局女警官推薦好用反詐工具

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

男寄出3張金融卡害人遭騙225萬辯「不是我！」　法官判全賠還得坐牢

男酒駕走走停停遭查獲‥新法生效屏東首位法辦

4萬薪水掉出褲袋灑滿地　路人拾金不昧PO臉書讓他好過年

撕票女建商2／屍袋詭吊竹林樹枝　18塊「方正殘軀」難拚人形

鍋具廣告「凍齡回春」涉療效挨罰　法官：衛生局搞錯這件事

淫男扮名醫拐黑道大哥孫女上床、拍裸照！遭祭追殺令　再玩弄2女

撕票女建商1／綁恩人勒贖千萬　百警靠關鍵紙條抓人卻晚了一步

高雄「球棒隊」砸毀舞廳大門鬧事！警局長怒撂44字重話

2萬多元名牌衣送洗遭搞丟　索賠被依「窗簾」折舊剩不到4千

詐騙被害人唯一共通點竟是...　刑事局女警官推薦好用反詐工具

巧新董座最難忘年菜是「泰式傳統沾醬」　背後有段溫馨緣故

第一次見家長！她PO「男友家招待菜色」問正常嗎？網一面倒勸分手

站著吃橫膈膜！盤點4家來自韓國的烤肉餐廳　不能出國就來解饞

上任二度主持工作檢討會議　陳菊期許監院不負外界期待

「梨泰院」地名由來充滿悲劇！異國風情原來是戰爭血淚

男寄出3張金融卡害人遭騙225萬辯「不是我！」　法官判全賠還得坐牢

關鍵1.5公尺緩衝區！倒車入庫一次到位再也不怕A到車

陳偉殷提前一日與家人圍爐　準備出發投入春訓

戴資穎微捲髮時尚美照祝大家除夕夜快樂　分享爸爸神奇視角笑翻

北市5大重劃區就它房價倒退嚕　專家曝：要撿便宜有機會

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

跟男友到醫院探視閨蜜　她發現5點狀況：確定被綠

台中房客「恐怖狂刺」孕婦！他看到血清醒：聽到有人說殺

情侶住旅館「聲音太大」　特殊身分曝光恐牢裡過年

棒球隊小年夜砸店！　6男狠敲大帝國舞廳20秒　

除夕前1天…重機騎士跑山「嘉義162甲山道」撞貨車亡

恐怖「年獸車」又來了！清出保險套+狗屎+內褲

外送員鑽縫　遇大哥的車淚吐3萬

清純妹問「要修竿嗎」他興奮不已　下一秒尷尬了

七旬阿伯酒駕一個迴轉　害麥拉倫跑車追撞...釀4傷！

解密詐騙集團A錢手法　正妹警官曝3大伎倆

屏東某醫院驚爆倒會5000萬　90護理師難過年

好心贈200劑快篩試劑　男少做一動作反吃上官司

行李箱塞「上萬個拉環」　熱血空姐超狂做公益

更多熱門

相關新聞

輕軌《雄中百年》廣告200萬誰買單？校長給答案

輕軌《雄中百年》廣告200萬誰買單？校長給答案

高雄知名高中「雄中」今年創校百年，相關的慶祝活動陸續起跑，甚至連輕軌也有《百年雄中.再創巔峰》的塗裝車體，被視為百年校慶宣傳活動的一大亮點，28日開始上線起跑到4月5日為止，屆時將能看到有著雄中百年校慶彩繪列車穿越高雄主要景點。

年菜新選擇！廚房必備「夯」鍋具

年菜新選擇！廚房必備「夯」鍋具

「偷情被抓，籌贍養費」他賣屋理由太奇葩　老司機曝實際狀況

「偷情被抓，籌贍養費」他賣屋理由太奇葩　老司機曝實際狀況

網瘋傳泌尿女醫賣「前列湯」　張美玉：自己喝不夠

網瘋傳泌尿女醫賣「前列湯」　張美玉：自己喝不夠

鍋寶、特福不沾鍋激殺低至3折

鍋寶、特福不沾鍋激殺低至3折

關鍵字：

鍋具廣告療效食安法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

免費拿「888元農遊券」機會來了！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面