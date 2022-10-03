「健康米滿、油你真好」　鹿耳門聖母廟與信眾共同送暖

▲台南正統鹿耳門聖母廟延購置9200餘組5公斤裝的白米、兩公升裝之沙拉油，捐贈給全台南9200餘戶弱勢家庭，希望長輩、弱勢家庭度過溫暖的節日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟延續多年傳統，每年媽祖誕辰前夕會發起「捐米植福」活動，邀請信眾參與關懷弱勢行善植福，從3月迄今有數千人次參與，在社會局媒合下，鹿耳門聖母廟購置9200多組5公斤裝白米、兩公升裝沙拉油，選在「九九重陽」捐贈給全台南9200餘戶弱勢家庭，希望長輩、弱勢家庭度過溫暖的節日。

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正統鹿耳門聖母廟王增榮主委表示，這些善款是十方大德的發心，聖母廟做為信眾愛心匯集的平台，不但會將信徒捐出之金額全數用於購買米、油捐贈，廟方更加碼補足捐款，務必讓全台南市的低收入戶都感受到社會的愛心，祝福收到的人「健康米滿」。

2022年度鹿耳門聖母廟平安白米送暖情捐贈儀式，於3日上午10時於聖母廟媽祖殿前舉行，由台南市趙卿惠副市長、社會局陳榮枝局長、民政局吳明熙副局長、安南區葉誌明區長等人共同出席，趙卿惠副市長並代表台南市政府捐贈感謝狀，感謝「鹿耳門媽」邀集信眾行善的大愛精神。

正統鹿耳門聖母廟將於捐贈儀式結束後，直接將物資載送至10個配送地點，各區公所會公告通知弱勢家戶至發放地點領取，預計自九九重陽節當日起開始發放。王增榮主委表示，未來聖母廟將秉持「鹿耳門媽」慈悲為懷救苦化渡之精神，持續發起公益活動、發揚植福助人的愛心，歡迎台灣各地民眾可以常到台南土城正統鹿耳門聖母廟參拜、遊覽，感受眾神香火鼎盛的福庇。