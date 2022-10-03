廂型車「國道恐怖倒車」…Z字型巴庫嚇壞後車！警將通知駕駛到案

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

網友在社群網站曝光驚悚影片，昨國道1號南下彰化埔鹽段一輛銀色廂型車突然在車道上「Z字型倒車」，還一度自撞護欄，嚇得後車連忙躲避，場面險象環生。警方初步調查，該車駕駛疑似精神不濟，後續持續南下，並接台76線西行離開；警方指出，該名駕駛行為已經涉犯危險駕駛，依法可開罰新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6月。

▲廂型車於國道1號南下彰化段倒車。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

網友在「記者爆料網」PO出行車紀錄器，只見該輛銀色廂型車原本開在外側車道，但突然就在車道上倒車，且還一路歪歪斜斜、「Z字型巴庫」，後車見狀嚇得急忙減速躲避，就怕釀成追撞事故。

警方表示，昨(2日)中午12時接獲民眾報案，國道1號南向彰化至埔鹽系統路段，有一輛銀色廂型車倒車、甚至自撞護欄，初步推斷，該車駕駛疑似精神不濟，後續持續沿國道南下，並接台76西行離開，巡邏車到場時並未發現該車，後續也未接獲報案有事故情形。

但由於在國道上無故倒車已涉危險駕駛，警方指出，依法可開罰新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6月，後續也將通知駕駛到案說明，若有違規情事，必依法開罰。