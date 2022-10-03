流感、新冠冬季將流行！羅一鈞：雙重感染「5症狀較明顯」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

有症狀快篩陰性要當心是染了流感！針對流感和新冠肺炎染疫如何區別，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，流感跟新冠症狀很接近，不過流感比較仰賴臨床醫師判斷，而雙重感染的個案會比單純感染新冠的個案，在輕症表現上症狀會比較明顯，包括鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛。

羅一鈞表示，現在會慢慢進入流感季，但正式進入時機都是天氣真的明顯轉涼的時候，這幾週流感個案穩定在80~90多件，以A型流感為主，目前也還沒看到明顯流行趨勢，現在也沒有任何一例流感重症。

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而針對流感篩檢，羅一鈞說，其實流感跟新冠症狀很接近，不過以篩檢來看，流感篩檢敏感度略低，所以流感或類流感非常仰賴臨床醫師判斷，包括有沒有發燒、肌肉痠痛、呼吸道症狀、全身性倦怠或食慾不好，而流感快篩一般準確度在7~8成，會有大部分的人流感快篩陰性，但已經罹患流感，所以需要尋求醫師專業評估判斷為主。

至於流感和新冠是否會在冬季引起一波流行，羅一鈞表示，根據美國知名的梅約診所做的Omicron流行期間同時感染流感分析研究，流感感染率在Omicron流行時期，背景值是差不多的，所以並沒有感染新冠後，更容易罹患流感的跡象。

羅一鈞說，雙重感染個案會比單純感染新冠個案，在輕症表現上症狀會比較明顯，該研究也比較115個雙重感染個案和115個單獨感染新冠的個案，鼻炎、喉嚨發炎等相關症狀都是雙重感染症狀較明顯，包括有鼻塞、咳嗽、發燒、頭痛和肌肉痠痛等症狀，再輕症表現外，不管是住院、住加護病房或死亡比例，雙重感染個案跟單獨感染新冠個案，都沒有發生率上面的統計差異。

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