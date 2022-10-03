祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

▲祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」有效去濕散熱、去疲勞。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中醫「拔罐」與「刮痧」是祖先流傳下來治療疾病的方式之一，將體內淤積的熱帶出體表來排出濁氣，放鬆肌肉緩解疼痛，由於具有操作簡單、方便、安全的特性，所以在民間廣為流傳，尤其在醫療不發達的年代。中醫師邱啟鉉表示，一般使用於中暑頭暈、發熱、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，很多時候經過適當的處理後，有效去濕散熱、去疲勞，因此就不藥而癒了。

中醫師邱啟鉉指出，中醫的理論是藉由刮痧或拔罐後，將體內淤積的熱帶出體表來排出濁氣、增加局部血液循環加強組織修復、改善受損組織沾黏、放鬆肌肉緩解疼痛。在天氣悶熱的時候，身體大量排除汗，此時如果攝取的水份來不及補充，體內缺乏足夠的水份蒸散帶走多餘的熱源，身體的散熱機制就出現失調，就容易發生中暑的現象。

▲中醫「刮痧」是祖先流傳下來治療疾病的方式之一。

邱啟鉉表示，最常見的中暑現象，患者會感到身體發熱，皮膚摸起來乾燥體溫偏高、頭痛、疲倦嗜睡、食慾不振、噁心、想吐、腹瀉等症狀。這時候就可以使用刮痧的方式來「瀉熱」，可在患者的後頸部中正線的督脈和旁開1.5寸的膀胱經進行刮痧，先沾用少許乳液塗抹在刮痧部位，刮痧時要輕刮，出現紫紅色斑點或斑塊即可。

邱啟鉉說，中暑常見的有二種形式，一種是在炎熱的環境下持續出汗，直到身體水份散失過多，體內水份不足以降溫的中暑俗稱「陽暑」；另一種是在高熱的環境下活動後，立即就進入冷氣房、沖冷水澡或是飲用大量的冷飲，此時會使皮膚表面的毛細孔、微血管快速收縮，體內雖然有熱氣，但汗流不出的中暑俗成「陰暑」；這時可以在患者的頸後、背後進行刮痧，刮痧的部位會使局部微血管擴張，打開閉塞的汗孔，同時加速血液循環，將熱帶到刮痧血管擴張處排出。

▲中醫藉由拔罐後，將體內淤積的熱帶出體表來排出濁氣，放鬆肌肉緩解疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

邱啟鉉表示，門診中以陰暑的病患較多，畢竟現代冷氣普及和隨手就能買到的冷飲，造成外熱內寒的體質越來越常見。但值得注意的一點是，許多民眾一到診所後就要求要刮痧治療中暑，但其實他們除了中暑外還有感冒症狀，因為同時有流鼻涕、頭痛或肌肉緊繃的症狀，最好一併治療效果才會明顯。

此外，身體其他的不適症狀也可利用刮痧與拔罐的方式來做治療，雖然在日常的門診中是以中藥處方及針灸為主的治療模式，但總有民眾不喜歡吃中藥或害怕針灸的感覺。邱啟鉉說，可以運用中醫的理論，以刮痧拔罐的方式來治療，如頸源性頭暈，在頸後、兩側肌肉處由上風池處，用刮痧板刮至胸椎兩側膏肓穴附近，兩側至肩關節，如有頸椎錯位使用「活化槍」調整歸位，肌肉僵硬者改用拔罐或滑罐效果較佳。舉例：一位女患者有頭暈症狀，至醫院看診治療數年，仍未痊癒，經由上述方式治療後，治療明顯改善，之後因腸胃問題數次來診所就醫，均未提及頭暈問題。

邱啟鉉提到，雖然現今西方醫學澎博發展，但還是有許多難以解決的疾病問題或是檢查不出來，卻又困擾人的毛病，適當以傳統方式來調理，常會有意想不到效果，如有不懂的疾病問題不妨到附近的中醫診所尋求協助或諮詢中醫師。

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