　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

▲祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」 中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞。（圖／記者郭世賢攝）

▲祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」有效去濕散熱、去疲勞。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中醫「拔罐」與「刮痧」是祖先流傳下來治療疾病的方式之一，將體內淤積的熱帶出體表來排出濁氣，放鬆肌肉緩解疼痛，由於具有操作簡單、方便、安全的特性，所以在民間廣為流傳，尤其在醫療不發達的年代。中醫師邱啟鉉表示，一般使用於中暑頭暈、發熱、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，很多時候經過適當的處理後，有效去濕散熱、去疲勞，因此就不藥而癒了。

中醫師邱啟鉉指出，中醫的理論是藉由刮痧或拔罐後，將體內淤積的熱帶出體表來排出濁氣、增加局部血液循環加強組織修復、改善受損組織沾黏、放鬆肌肉緩解疼痛。在天氣悶熱的時候，身體大量排除汗，此時如果攝取的水份來不及補充，體內缺乏足夠的水份蒸散帶走多餘的熱源，身體的散熱機制就出現失調，就容易發生中暑的現象。

▲ 你會刮痧嗎？中醫師黃隆政教你正確刮痧術 有效去濕散熱、去疲勞。（圖／記者郭世賢攝）

▲中醫「刮痧」是祖先流傳下來治療疾病的方式之一。

邱啟鉉表示，最常見的中暑現象，患者會感到身體發熱，皮膚摸起來乾燥體溫偏高、頭痛、疲倦嗜睡、食慾不振、噁心、想吐、腹瀉等症狀。這時候就可以使用刮痧的方式來「瀉熱」，可在患者的後頸部中正線的督脈和旁開1.5寸的膀胱經進行刮痧，先沾用少許乳液塗抹在刮痧部位，刮痧時要輕刮，出現紫紅色斑點或斑塊即可。

邱啟鉉說，中暑常見的有二種形式，一種是在炎熱的環境下持續出汗，直到身體水份散失過多，體內水份不足以降溫的中暑俗稱「陽暑」；另一種是在高熱的環境下活動後，立即就進入冷氣房、沖冷水澡或是飲用大量的冷飲，此時會使皮膚表面的毛細孔、微血管快速收縮，體內雖然有熱氣，但汗流不出的中暑俗成「陰暑」；這時可以在患者的頸後、背後進行刮痧，刮痧的部位會使局部微血管擴張，打開閉塞的汗孔，同時加速血液循環，將熱帶到刮痧血管擴張處排出。

▲▼拔罐,中醫,民俗療法,復健（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲中醫藉由拔罐後，將體內淤積的熱帶出體表來排出濁氣，放鬆肌肉緩解疼痛。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

邱啟鉉表示，門診中以陰暑的病患較多，畢竟現代冷氣普及和隨手就能買到的冷飲，造成外熱內寒的體質越來越常見。但值得注意的一點是，許多民眾一到診所後就要求要刮痧治療中暑，但其實他們除了中暑外還有感冒症狀，因為同時有流鼻涕、頭痛或肌肉緊繃的症狀，最好一併治療效果才會明顯。

此外，身體其他的不適症狀也可利用刮痧與拔罐的方式來做治療，雖然在日常的門診中是以中藥處方及針灸為主的治療模式，但總有民眾不喜歡吃中藥或害怕針灸的感覺。邱啟鉉說，可以運用中醫的理論，以刮痧拔罐的方式來治療，如頸源性頭暈，在頸後、兩側肌肉處由上風池處，用刮痧板刮至胸椎兩側膏肓穴附近，兩側至肩關節，如有頸椎錯位使用「活化槍」調整歸位，肌肉僵硬者改用拔罐或滑罐效果較佳。舉例：一位女患者有頭暈症狀，至醫院看診治療數年，仍未痊癒，經由上述方式治療後，治療明顯改善，之後因腸胃問題數次來診所就醫，均未提及頭暈問題。

邱啟鉉提到，雖然現今西方醫學澎博發展，但還是有許多難以解決的疾病問題或是檢查不出來，卻又困擾人的毛病，適當以傳統方式來調理，常會有意想不到效果，如有不懂的疾病問題不妨到附近的中醫診所尋求協助或諮詢中醫師。

●《吉元堂中醫診所》臉書粉專：https://pse.is/4hwewv

【更多新聞】

►基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　沈詠珮曝背後原因

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用　師生票選跑道配色愛運動

►2度患癌考驗+雙腿截肢　新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
她懷孕9個月「每天啪3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔
快訊／重複感染定義放寬！　635人一個月內「二度確診」
快訊／8縣市病例破千！　全台確診分佈曝
快訊／今本土+33377　比上週同期增17%
台股守住13300關卡　國安基金曝「1狀況」隨時會出手
沒紅線！他停車「車輪被鎖鐵鏈」　屋主咆哮丟泥巴、刮鋁圈
諾貝爾獎將揭曉　「唯一台灣人」有望獲獎
足球場17童被踩死！　小兄弟第一次進場雙雙送命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

合組「生質塑膠」供應鏈　奇美、Neste、出光、三菱商事合作

2022西螺七崁武術嘉年華　10／8、9文昌國小再現風華

虎尾科技大學新宿舍落成　吉祥物「虎科王」亮相

祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

桃園阿北電動輔助車刁路中　警揮汗推1小時送返家

台南晶英酒店食物中毒案　鎖定一道菜餚進一步釐清

全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

台東卑南鄉111年度地籍圖重測結果　即日起公告

918強震釀台東縣35輕重傷+331房受損　縣府展開後續慰問及重建

時力台南陳建大明競選總部成立　最富藝文氣息與學習精神的總部

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

合組「生質塑膠」供應鏈　奇美、Neste、出光、三菱商事合作

2022西螺七崁武術嘉年華　10／8、9文昌國小再現風華

虎尾科技大學新宿舍落成　吉祥物「虎科王」亮相

祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

桃園阿北電動輔助車刁路中　警揮汗推1小時送返家

台南晶英酒店食物中毒案　鎖定一道菜餚進一步釐清

全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

台東卑南鄉111年度地籍圖重測結果　即日起公告

918強震釀台東縣35輕重傷+331房受損　縣府展開後續慰問及重建

時力台南陳建大明競選總部成立　最富藝文氣息與學習精神的總部

鋼筋國際原料行情止跌　豐興三大產品本周盤價開平盤

疫情比上週增6.6%！王必勝：國內防疫鬆懈「仍在高原期」

指揮中心淪陳時中第二競辦？　王必勝「7重點」解釋不裁撤原因

快訊／揭鍾東錦25歲犯「傷害致死」　邱顯智、宋國鼎籲說明態度

科技業缺工潮！　台大電資學院長張耀文：留才優勢快速消逝中

王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

退休女教師不敵「帥機師」甜言蜜語　就算被騙過堅持匯44萬

新增93例BA.4、BA.5本土！佔確定病例近8成　羅一鈞：已取代趨勢

歐美不同調　美西線有海運聯盟運價跌破2千、歐洲線卻開始加收買艙費

她懷孕9個月「每天愛愛1～3次還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

地方熱門新聞

男登山遇陡坡急衝　突不明抽搐求救

台南晶英酒店食物中毒案

50校通學廊道廊道達標　侯友宜：年底再增5校

桃園威天宮重建祈福法會　藝人名嘴現身

盧秀燕首現身競總「沒政治味」

女嬰高燒意識不清急攔警車救助

金山磺清路波浪人行道完工　營造友善通行環境

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

桃園區義消總動員　進行綜合性搶救演練

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

青年蔡文培紮根金山3年　用聲音傳遞在地多元魅力

明起開放台東縣民自由撿拾海岸漂流木

祖傳拔罐、刮痧　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

更多熱門

相關新聞

「紅茶vs.綠茶」差很大！體質判斷適合哪1款

「紅茶vs.綠茶」差很大！體質判斷適合哪1款

紅茶、綠茶是大家最常喝的2種茶類。醫師指出，紅茶、綠茶不僅風味不同，適合體質及功效也不一樣，像綠茶含有可促進代謝的兒茶素，適合肥胖者來降低負擔；紅茶性質偏溫，適合腸胃較弱者飲用。

秋天一到鼻屎變多...醫：4類人最易「秋燥」

秋天一到鼻屎變多...醫：4類人最易「秋燥」

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

他染疫視訊看診！下秒傳訊息：我不需要了

盤腿、翹腳都易水腫！醫：壓5秒↑不回彈「小心腎衰竭」

盤腿、翹腳都易水腫！醫：壓5秒↑不回彈「小心腎衰竭」

久咳不癒最難治！4咳嗽類型「這1種和工作有關」

久咳不癒最難治！4咳嗽類型「這1種和工作有關」

關鍵字：

中醫拔罐刮痧邱啟鉉

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面