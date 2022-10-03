2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選由誰出戰各界關注，目前僅民眾黨主席、現任台北市長柯文哲明確表態參選，而最新民調顯示，民進黨的賴清德與國民黨的侯友宜最受支持者青睞，若三人投入選戰，29.9%民眾支持賴清德，侯友宜獲27.3%，而柯文哲則得到20.9%。

根據《中天新聞》民調，以「2024總統大選誰最適合代表國民黨參選？」為題，侯友宜50.2%最高，接下來為朱立倫的14.2%，韓國瑜則拿8.8%；至於「2024總統大選誰最適合代表民進黨參選？」則由賴清德居冠，比例為54.4%，其次為陳建仁9.7%、鄭文燦7.9%。

若2024總統大選除了藍綠大戰外再加入柯文哲，調查結果顯示，賴清德29.9%的支持度領先、侯友宜27.3%、柯文哲20.9%。

進一步交叉分析發現，男性支持賴清德的比例最高；侯友宜則是在女性支持上領先；年輕人選票柯文哲拿的最多，且大學學歷支持的比例超過30%

另外，政黨傾向上，政黨中立有27.9%支持侯友宜、17.9%支持賴清德、17.5%支持柯文哲。

該民調由中天新聞委託艾普羅民調公司執行，針對新北市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間為111年09月23-26日，共成功訪問1,076份有效樣本，資料依照新北市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。