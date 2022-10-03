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苗栗藍營鬧分裂！徐耀昌力挺鍾東錦　劉政鴻：按黨章處理

▲國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻，針對徐耀昌縣長幫鍾東錦站台做出回應。（圖／記者蔡文淵攝）

▲國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻，針對徐耀昌縣長幫鍾東錦站台做出回應。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣議會議長鍾東錦因參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍。徐耀昌2日晚間前往鍾東錦在頭份的造勢會場力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。對此，國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻表示，對於徐耀昌幫忙站台一事，將依照黨章開會討論怎麼處理。

鍾東錦頭份市競選總部成立，徐耀昌穿上鍾的競選背心上台助講。徐耀昌致詞時強調，他是專程來拜託大家支持鍾東錦，鍾擔任苗栗縣議會議長四年，議員有關的提案都經手，鍾了解地方事務，他任期僅剩不到三個月，若要完成其未完的職志與建設，只有支持符合苗栗鄉親期待的鍾東錦。

▲▼鍾東錦昨(2)日在頭份辦造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦昨(2)日在頭份辦造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌現身力挺，公開喊話鍾東錦接棒才能延續他未完的職志與建設。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐耀昌表示，當初他當選苗栗縣長時，發現苗栗縣負債高達六百多億元，縣庫沒有半毛錢、半點米，更積欠許多廠商工程款害廠商倒閉，他心裡的痛苦很難想像，也努力還了八十多億元。他與鍾東錦、謝福弘都是好朋友，而這次選舉劉政鴻替謝福弘操盤，讓他難以再支持謝，若帶著團隊前往支持謝，苗栗縣會完蛋。

對於徐耀昌幫被開除黨籍的鍾東錦站台的黨紀問題，國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻指出，將會按照黨章處理，照黨章的規定跟作業程序，是由苗栗縣黨部先處理，之後再往上呈報，至於會用怎樣的方式處理還在討論，等開會結束後才會決定。

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