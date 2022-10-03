設性專區！最低調高雄市長參選人提政見：輔導性產業成服務業

▲41歲鄭宇翔搶頭香，成為第一位完成登記的市長參選人。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長參選人鄭宇翔作風低調，登記時甚至不透露職業、學經歷，不過他今日突在在個人競選網站拋出「設置性專區，輔導性產業成為一般正常的服務業」政見，希望解決性交易轉地下化後所衍生的社會問題。

鄭宇翔今年41歲，無黨籍，過去沒有參選經驗，登記參選時曾像媒體表示，未來會透過其他方式和市民接觸。媒體問及過去職業，鄭宇翔則說，過去職業與政治參選無關，作風相當低調，僅強調「參選是為了解決問題」。

▲鄭宇翔拋出「設置性專區」政見。（圖／翻攝自鄭宇翔競選網站）

鄭宇翔今日在個人競選網站上發布第三項政見，他表示，性是人類賴以延續種族的行為，是人民基本的需求，性的滿足可增進人民身心健康，讓生活變得更愉快。從古至今，性產業一直存在，甚至有世界上最古老的行業之稱，但性交易未必都是合法的。而在台灣，合法的公娼館都已陸續歇業，目前的性產業都是非法的。不過，性的需求仍舊存在，性交易於是轉入地下，包括個體戶私接、小吃店、按摩店、摸摸茶等。

鄭宇翔指出，性交易轉入地下化後，會衍生相關社會問題，例如，為了非法經營，助長業者行賄、民代關說及警察貪腐；經營場所一般設置在陰暗處，周邊環境髒亂，容易孳生病菌，對周邊住戶及交易雙方的市民健康都有負面影響；性工作者或被服務者若為性病或重大傳染病帶原者，可能將病菌傳播出去甚而引發大流行。

鄭宇翔認為，尤以重大傳染病的傳播最為可怕，如這次的武漢肺炎，從萬華阿公店爆發開來之後，迅速傳往各地，一發不可收拾，這後續不知造成多少家庭人倫悲劇。假如當初有管理好性交易，或許，這些悲劇就可以避免了吧。之前政府曾為了解決相關問題而決定將性交易合法化，並修改了相關法規，授權地方政府可以設置性專區，但迄今尚未有地方政府實施，此法形同虛設。

因此，鄭宇翔要推出第一個有關性產業的政見，「設立性專區，輔導性產業成為一般正常的服務業」。