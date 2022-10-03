「高鐵線上旅展」開跑！超殺優惠價送免費住宿　加贈千元折抵券

▲高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

邊境解封在即，一年一度全國最大旅展─ITF台北國際旅展也將於11月4日登場，台灣高鐵公司表示，即日起至12月29日推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，共推出搭高鐵．送住宿；住宿、租車加時不加價；不老玩家；國旅聯票8折起；飯店聯票65折起等優惠，若買指定產品再送高鐵假期一千元抵用券一張。

高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2,980元起，優惠價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿。

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▲購買高鐵假期即贈千元折抵券。（圖／高鐵）

「加時不加價」產品提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇，指定商品皆多送兩小時加時禮遇。凡購買高鐵假期「不老玩家」產品，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2,000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每位折抵200元。

為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」三項產品，依高鐵票佔位人數再贈送高鐵假期仟元旅遊抵用券（適用出發日期：2022/11/1~2023/3/31），可抵用高鐵假期任一行程。

另外還可享TGo會員點數放大抵，500點折300元，最高可享2000點折1200元，相當於二人同行，每人最高可折抵600元。

▲購買高鐵假期產品，超殺優惠等於可免費住宿。（圖／高鐵）

針對喜歡自行規劃住宿與遊程的旅客，台灣高鐵「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享75折起優惠。如於11/30前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更享高鐵65折超低票價。

高鐵公司特別推薦，國旅聯票免排隊即可快速通關的嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋的美味產品，而飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐、台南U.I.J.友愛街旅館則送網美打卡好所在南美春室The POOL雙人午茶。