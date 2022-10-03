　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「高鐵線上旅展」開跑！超殺優惠價送免費住宿　加贈千元折抵券

▲▼高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵）

▲高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

邊境解封在即，一年一度全國最大旅展─ITF台北國際旅展也將於11月4日登場，台灣高鐵公司表示，即日起至12月29日推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，共推出搭高鐵．送住宿；住宿、租車加時不加價；不老玩家；國旅聯票8折起；飯店聯票65折起等優惠，若買指定產品再送高鐵假期一千元抵用券一張。

高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2,980元起，優惠價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵）

▲購買高鐵假期即贈千元折抵券。（圖／高鐵）

「加時不加價」產品提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇，指定商品皆多送兩小時加時禮遇。凡購買高鐵假期「不老玩家」產品，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2,000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每位折抵200元。

為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」三項產品，依高鐵票佔位人數再贈送高鐵假期仟元旅遊抵用券（適用出發日期：2022/11/1~2023/3/31），可抵用高鐵假期任一行程。

另外還可享TGo會員點數放大抵，500點折300元，最高可享2000點折1200元，相當於二人同行，每人最高可折抵600元。

▲▼高鐵線上旅展開跑。（圖／高鐵）

▲購買高鐵假期產品，超殺優惠等於可免費住宿。（圖／高鐵）

針對喜歡自行規劃住宿與遊程的旅客，台灣高鐵「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享75折起優惠。如於11/30前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更享高鐵65折超低票價。

高鐵公司特別推薦，國旅聯票免排隊即可快速通關的嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋的美味產品，而飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐、台南U.I.J.友愛街旅館則送網美打卡好所在南美春室The POOL雙人午茶。

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
2024三強誰當總統？　侯友宜輸他2.6個百分點
街景拍到活春宮！女趴車前野戰　網1點笑瘋：安全性行為
恐爆核戰？俄媒播放「核彈炸開」末日畫面　嗆西方應向普丁讓步
消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG
被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳
世界之壩／揭秘三峽大壩核心區！　40層樓水階梯超壯觀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

「主播」怎麼唸？　他查教育部辭典傻眼：要讀「這個音」

翻轉素食刻板印象　「愛米菜」打造儀式感素食主餐

故宮拼國門開放觀光潮！林奕華批「不務正業」：變成旅遊附帶品

世界最古老大提琴首度登上衛武營　「奇美音樂節」浪漫演出

「高鐵線上旅展」開跑！超殺優惠價送免費住宿　加贈千元折抵券

新北消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG

快訊／第二階段莫德納次世代疫苗追加劑開打！指揮中心14:00說明

被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

駕照已註銷…91歲翁失控倒車「撞4行人2機車」！母攜子逛街慘死

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

「主播」怎麼唸？　他查教育部辭典傻眼：要讀「這個音」

翻轉素食刻板印象　「愛米菜」打造儀式感素食主餐

故宮拼國門開放觀光潮！林奕華批「不務正業」：變成旅遊附帶品

世界最古老大提琴首度登上衛武營　「奇美音樂節」浪漫演出

「高鐵線上旅展」開跑！超殺優惠價送免費住宿　加贈千元折抵券

新北消防正妹圖鑑曝光！美貌神似「嫩版林青霞」　網嗨翻：跪求IG

快訊／第二階段莫德納次世代疫苗追加劑開打！指揮中心14:00說明

被封「追殺高虹安NO.1」　律師公布最大收穫：謝謝妳

新租客還在裝修！　「總裁牛肉麵」原店面9000萬法拍

衝日本注意！他暑假待40天　發現8件事「改變超大」

親綠智庫民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

強壓酒醉正妹口愛天搖地動　運將喊「嘴裡沒證據」被索賠250萬

遭0號探員批「不懂籃球」　字母哥高EQ回應：只會讓我更努力

全面提升消防戰鬥力！　台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

2022諾貝爾獎將陸續揭曉　3大華裔科學家列熱門奪獎名單

陳美鳳辣登國慶晚會　揪鮮肉男團助陣...預告曝光「珍藏30年傳家寶」

上班狂Call「鄰居小孩作業不會」　媳怨婆婆1習慣沒同理心

台東卑南鄉111年度地籍圖重測結果　即日起公告

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

生活熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

獨／黑森林成陰蝨路　高雄妹下面超癢

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

高中女見網友遭丟包！半夜困山上求救

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

正妹里長參選人跪地CPR　正面美照曝

小人國英文名「Window On China」　背後原因曝

男女吃牛排做快篩　試劑隨意丟桌

更多熱門

相關新聞

關埔附近、竹北高鐵區買哪？一票秒選這

關埔附近、竹北高鐵區買哪？一票秒選這

眾所周知，新竹房價驚人，據《住展》雜誌統計，2021年1月至今年8月，新竹市新建案的平均房價由每坪25.3萬元漲至37.3萬元，漲幅約47%；新竹縣房價則由每坪21.8飆到34.1萬元。就有網友在PTT的home-sale板上發文，說親戚最近想在新竹買房自住，想問相比之下，新竹東區跟竹北高鐵區哪裡比較保值？

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

3年來「國旅哪進步了？」　全場狂喊2答案

3年來「國旅哪進步了？」　全場狂喊2答案

台中男忘了機車停哪　害女警陪找3小時

台中男忘了機車停哪　害女警陪找3小時

10/7前快衝樂園玩！入園門票3折

10/7前快衝樂園玩！入園門票3折

關鍵字：

高鐵國旅高鐵假期

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台中少女無照車禍　車廂驚見槍

台美利差擴大　學者：這資產更賺

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面