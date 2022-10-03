警政署偵破百件人口販運案　徐國勇：柬埔寨救援成果好

▲內政部長徐國勇今赴立院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，立法院內政委員會3日邀請相關部會官員進行專題報告，內政部長徐國勇表示，現在營救已經有相當好的結果，今年9月至今只發生1件，並已破獲100件人口販運案件，顯示跨部會合作取得相當好的成果。

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署、外交部、法務部、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

徐國勇會前受訪說明，現在營救成果有相當好的成果，從預防、勸阻、救援、該究辦等4面向，已經將這些人蛇集團移送法辦，在台灣的人蛇集團也已破獲處理，而在救援方面，在泰國的聯絡官也有做相關處置，移民署在越南胡志明、河內有聯絡官及移民官，配合警政署、外交部等相關人員，一起從事救援工作，取得相當好的成果。

內政部書面報告指出，警政署清查近年赴柬埔寨仍未返國者4679人，截至今年9月28日已發掘疑似被害人310人，迄今透過跨部會公私協力已協助救援285名國人返國，另已救援出69人目前安置於柬埔寨警察（移民）局收容所，此外，警政署自今年3月至今偵破人口販運案100件，逮補284人（70人有幫派背景），其中63人裁定羈押。

內政部書面報告並指，自去年底開始有零星個案發生，今年3月上升至52件，6月發生129件，7月發生258件達到高峰，並於7月26日將類似案件以特殊刑案列管，8月21日成立人口販運戰情中心後，今年8月下降至58件，9月迄今僅發生1件。