房價走高！內政部：住宅價格指數升2.44%　「這縣市」漲最兇

▲根據內政部統計，中南部房價漲最兇。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部2日發布今年第2季全國及6都住宅價格指數及全國及6都房價負擔能力指標統計，本季全國住宅價格指數為123.97，較上季上升2.44%，並較去年同季大幅上升10.27%；六都中上升幅度最高者為高雄市2.85%。內政部表示，本季因經濟持續成長，房貸利率維持相對低檔，再加上通膨與營造成本上揚影響，推動國內房價持續走高。

內政部指出，本季6都住宅價格指數與上季相較，上升幅度分別為新北市2.10%、台北市1.03%、桃園市2.41%、台中市2.53%、台南市2.22%，高雄市2.85%。本季全國住宅價格季變動上升2.44%，雖較第1季上升2.99%為少，但仍較去年各季上升1.64至2.32%為高；另本季全國建物買賣登記棟數8萬6010棟，較上季8萬4776棟增加1.47%，整體呈現價漲量升情形。

▲內政部發布最新全國及6都住宅價格指數統計。（圖／內政部提供）

內政部指出，受到央行3月、6月升息影響，五大銀行新承作房貸利率在6月已調升至1.614%，將逐步加重購屋者房貸負擔。經統計，本季全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，較去年同季上升3.35%，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。

而本季6都房貸負擔率部分，台北市及新北市房貸負擔率為66.12%及52.41%，較上季上升1.21%及0.96%，為房價負擔能力「過低」等級；台中市為45.54%，較上季上升0.46%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為38.26%、38.17%及32.01%，較上季上升1.42%、2.58%及0.51%，均為房價負擔能力「略低」等級。

此外，在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。

▼內政部發布最新全國及6都房價負擔能力指標統計。（圖／內政部提供，下圖同）

內政部補充，參考台灣經濟研究院景氣動向調查中營建業部分，截至今年6月，營建氣候已呈現連續5個月下滑趨勢；不動產業方面，今年6月看壞景氣的廠商比例亦高達59.5%，顯示業者對於房市前景樂觀看法趨向保守，民眾在購屋時也需更加注意未來市場價格可能變動的風險。

內政部最後表示，將持續密切關注市場交易情形，不定期辦理預售屋聯合稽查作業，並對違規炒作行為迅即稽查裁罰，另外也將持續推動《平均地權條例》草案修法，以遏止不當炒作，均衡房市穩定發展。