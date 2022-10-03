「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇怒：不要斷章取義

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

社會高度關注高房價議題，然而內政部長徐國勇日前稱「台灣不只有台積電護國神山，更有一群房地產業者護國群山」、「經濟發展的火車頭」遭網譏為「炒房部長」，對此，徐國勇3日上午怒嗆，「不要斷章取義」，房地產穩定非常重要，是經濟的一環，因此內政部不遺餘力地取締炒作。

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署、外交部、法務部、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

徐國勇今天赴立法院備詢前受訪說，「不要斷章取義」，他當天講得非常清楚，維持房地產的穩定，不可以暴漲也不要暴跌，這才是一個正常的經濟效應，穩定是非常重要的，但是有些人把這些內容斷章取義，把前面那段話無限制擴大，這讓人覺得非常遺憾，「房地產穩定是非常重要的，是我們經濟的一環，所以我們為什麼對這些炒作，絕對不遺餘力地來取締他」，例如紅單、查訪、有廣告不實就移送公平交易委員會等。

徐國勇說，對於有些人刻意斷章取義，扭曲自己講話的精神，他認為極為遺憾；至於對「經濟火車頭」的說法是否要改口？徐說，這沒有什麼好改口的，因為他已經講得很清楚，房地產的穩定不可以暴漲或暴跌，請注意自己講的這段才是重點，不要一直在強調什麼火車頭、炒房打房，「炒房打房就是我要處理的，我就是要把這些炒房打房繩之以法」。

內政部日前亦回應指，部分人士刻意曲解徐國勇對於房地產業的談話內容，內政部表示遺憾，且房地產包含營造、不動產服務等相關產業，其中又以營造業的產業關聯效果較高，確實能夠帶動其他產業發展。

媒體也關注，內政部針對台東強震中央放寬屋損補助，透天厝及農舍補助新台幣50萬元，遭批為大撒幣？對此，徐國勇回應，對民眾受到損害，盡量去補償他，讓他生活恢復正常，這是一件好事，怎麼會變成大撒幣？給予50萬補助房子所受的損害，包括它這麼嚴重的損害，這只是恢復原來生活的一部分而已，並沒有因此受益，怎麼會變成撒幣呢？如果今天讓人民因為地震而受益，可以說是大撒幣，但請問這些民眾有因為地震而受益嗎？沒有嘛！所以不要用政治語言來把政府對民眾照顧的心意，把它給抹黑。