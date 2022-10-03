血便1個月…20歲弟一查嚇壞「大腸癌末期」　真相曝光網看傻

▲原PO發現自己「血便」。（示意圖／記者林緯平攝）

記者朱祖儀／綜合報導

為了避免腸胃出狀況，不少人都會留意排泄的狀況。一名網友表示，先前上完大號之後，發現馬桶裡面都是血，後來上網一查驚覺可能是罹患大腸癌，因此相當擔心自己的身體狀況。但之後聽到家中長輩說的話，才想起來是因為吃了火龍果，「我忽然恍然大悟」。不少人看到後紛紛笑說「小劇場太多了吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，20歲的時候，某天上完廁所擦屁股發現衛生紙上面有血，馬桶裡面也是一片紅色，讓他覺得很奇怪，之後上網一查發現，「如果是長時間嚴重的血便，很有可能是大腸癌末期」。起初他沒有放在心上，但觀察了一個月，都沒有好轉的跡象，心想可能是大腸癌末期或是其他嚴重的疾病，但因為家境不富裕，所以他選擇默默不說。

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之後原PO整個人變得很憂鬱，也不斷思考是不是自己飲食出了問題，「是我太愛吃泡麵嗎，是因為我常常都要來份雞排嗎，是因為我不愛吃菜嗎，為什麼我這麼年輕就要遇到這種事情」，為此感到相當煩惱。他有時候也會和女友說「我可能要死了」，但為了不讓對方擔心，所以沒有坦白，只說是開開玩笑。

▲原PO後來發現是火龍果害的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

直到有天家人在聊天，阿公抱怨，最近吃火龍果，導致排泄物都變成紅色的，原PO才驚覺是火龍果害的，「上個月家裡買了ㄧ箱火龍果，然後我也不知道吃火龍果，便便會變成紅色的」，這才終於真相大白。

不少網友看到後紛紛表示，「真的很反轉欸，但是很好笑，人沒事就好」、「不要耍笨，但真的超好笑」、「尿尿也會變紅色，我第一次吃火龍果的時候也是嚇到」、「原本想拍拍你，看完只想拍死你」、「很高興你沒事，但你自己詛咒自己好嗎」、「我第一次吃也是這樣」，還有人說「任何症狀查估狗都會變成絕症哈哈哈」。