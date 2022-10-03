公車突啟動又急剎！女乘客「俯衝慘跌」終身癱瘓　駕駛判半年

▲一名女乘客因公車司機貿然行駛又急剎，導致她慘跌、脊椎重傷，憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／高雄報導

高雄曾姓女乘客搭乘陳姓司機駕駛的公車，不料她才剛上車，在尚未站穩的情況下，公車就突然啟動，女乘客重心不穩，走向公車後方找位置坐，但公車又因紅燈緊急剎車，導致女乘客向前翻跌倒地，讓她頸椎損傷並四肢無力，她一氣之下把司機告上法院。法官依過失重傷害罪，判司機有期徒刑6個月，仍可上訴。

判決書指出，陳姓公車司機2020年7月3日下午在公車停靠區載客，他在曾姓女乘客才剛上車，還沿著走道往後移動在尋找座位，並未坐穩或站穩時就貿然啟動，公車才剛駛離公車停靠區，又見前方路口號誌亮紅燈，緊急剎車。此時女乘客剛走到公車走道盡頭座位前，轉身屈膝彎腰正要坐下，因剎車突然，使她重心不穩，向前俯衝倒臥在走道上，造成她頸椎受傷嚴重，四肢肢體無力，日常生活起居需要專人照顧，且終身無法從事工作。

陳姓司機供稱，女乘客上車時已經扶穩扶手，她在移動時，手始終都扶著扶手，之所以剎車，是因為前面路口的號誌燈已經由黃轉成紅燈，陳男還說他有聽的聲音，又看到女乘客跌倒 ，才把車子停下來，查看對方的傷勢。

法官認為，陳姓司機在女乘客上車後，雖見乘客手有扶扶手，但未注意乘客往車內後方移動尋找座位，實際上並未站穩或扶穩，就貿然起駛，又見前方路口號誌轉為紅燈，就及時剎車，導致女乘客因重心不穩而慘跌，傷勢嚴重難以治癒，依過失傷害致人重傷罪，判處陳姓司機有期徒刑6個月，可易科罰金，仍可上訴。