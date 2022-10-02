被遺忘的餛飩！花蓮翁下車才知糟了　警車急追公車攔停追回

▲▼鳯林員警緊追公車攔停後，終於找到老翁遺留在車上的餛飩。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名老翁日前至鳳林菜市場購買一袋餛飩後欲回家煮食，從鳳林站搭公車至林榮站下車，轉身才發現購買的餛飩竟放在公車上忘了拿，此時恰巧遇上警方巡邏車，老翁立刻向巡邏車招手請求協助，所幸經員警一路追趕公車，終於幫老翁拿回遺留在車上的餛飩。

鳳林警分局南平所警員錢浩德及西林所警員陳漢原於日前執行組合巡邏勤務，巡經鳳林鎮林榮郵局前，見有一名90歲郭姓老翁向巡邏車招手，員警見狀後隨即停車詢問。

▲▼員警將追回的餛飩送到老翁家。

老翁神情慌張表示，剛從客運林榮站下車後想起遺落一袋餛飩在公車上，由於公車剛離開林榮站，希望員警能幫忙尋回。

員警隨即沿著公車路線至新豐平大橋北端發現公車後及時攔停，司機表示行經林榮站時是有一老翁下車，司機陪同員警在車上找尋後發現老翁遺落之物品，員警隨即將物品送回老翁家。老翁對員警熱忱服務的精神表達萬分的謝意。

▲老翁對熱心助人的員警表達感謝。

鳳林分局長簡龍宏表示，當民眾向警方請求協助，警方勢必全力為民眾服務。同時呼籲民眾，外出購物或出遊，離開停留地點前，應再次檢查隨身攜帶物品是否有遺落，若是發現物品有所短缺，請再三確認背包、衣服口袋、交通工具等處所，確實檢查、小心收藏，多一分注意，少一分損失。

